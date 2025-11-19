Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 07:50

Китайский музей насекомых начал продавать кофе с толчеными тараканами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Пекинский музей насекомых начал продажу кофе с добавлением толченых тараканов и сушеных мучных червей, сообщает South China Morning Post. Сотрудники учреждения позиционируют напиток как абсолютно безопасный и обладающий лечебными свойствами.

Пекинский музей начал продавать кофе, на поверхность которого посыпали измельченных тараканов. В бодрящий напиток также добавляют сушеных мучных червей. Те, кто успел попробовать, говорят, что у него «обжигающий и кисловатый» вкус, — говорится в материале.

В музее пояснили, что идея соответствует общей тематике заведения. Ингредиенты для кофе закупаются в магазинах традиционной китайской медицины, где порошок из тараканов используется для улучшения кровообращения, а мучные черви — для укрепления иммунитета.

Несмотря на необычный состав, ежедневно продается более 10 порций «тараканьего кофе». Помимо этого, в меню представлены напитки на основе пищеварительного сока насекомоядных растений и лимитированная серия с муравьями.

Ранее стоимость растворимого кофе в России на фоне роста мировых цен и пошлин США в сентябре превысила 4000 рублей за килограмм. Причина кроется в плохом урожае в Бразилии — страна является основным производителем зерен.
