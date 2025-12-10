ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 09:35

С сырниками больше не парюсь! Режу тесто на полоски и скручиваю в улитки. Воздушные и сладкие завитки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Устали от кропотливой лепки идеальных круглых сырников, которые часто прилипают к сковороде или теряют форму? Этот рецепт станет настоящим спасением для всех, кто ценит вкусный завтрак, но не готов тратить на него утро. Вместо того чтобы возиться с каждым сырником по отдельности, вы просто распределяете нежное творожное тесто одним пластом на противне, а после выпечки нарезаете его на полоски и превращаете в аппетитные рулетики-улитки. Этот гениальный способ гарантирует идеальный результат: внутри улитки остаются невероятно воздушными и влажными, а снаружи покрываются тонкой золотистой корочкой. Быстро, красиво и беспроигрышно!

Вам понадобится: 500 г творога, 2 яйца, 5 ст. ложек сахара, 6 ст. ложек муки (с горкой), 1 ч. ложка разрыхлителя, ванилин, щепотка соли. Для посыпки: 2 ст. ложки сахара смешайте с 1 ч. ложкой корицы. Духовку разогрейте до 180°C. Противень застелите бумагой для выпечки. В миске разомните творог, добавьте яйца, сахар, ванилин и соль, перемешайте до однородности. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Выложите тесто на противень и равномерно распределите руками или лопаткой в прямоугольный пласт толщиной около 1 см. Выпекайте 20–25 минут до легкого румянца. Горячий, но уже слегка остывший корж посыпьте смесью корицы с сахаром. Нарежьте его на длинные полоски шириной 4–5 см. Быстро, пока корж теплый и гибкий, скрутите каждую полоску в рулетик. Дайте улиткам окончательно остыть. Подавайте со сметаной, сгущенкой или свежими ягодами.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Томат, который удивит и урожаем, и красотой: почему «Каскад рябиновый» стоит посадить даже новичку и как получить максимум плодов
Общество
Томат, который удивит и урожаем, и красотой: почему «Каскад рябиновый» стоит посадить даже новичку и как получить максимум плодов
Лист лаваша и горстка фарша — все, что нужно для этих сочных синнабонов: ленивые мясные булочки к завтраку без хлопот
Общество
Лист лаваша и горстка фарша — все, что нужно для этих сочных синнабонов: ленивые мясные булочки к завтраку без хлопот
С такими баклажанами и мясо не нужно: готовим индийское рагу в кисло-сладком соусе
Общество
С такими баклажанами и мясо не нужно: готовим индийское рагу в кисло-сладком соусе
Салат «Парус» с чипсами: эффектная закуска на праздничный стол за 10 минут
Семья и жизнь
Салат «Парус» с чипсами: эффектная закуска на праздничный стол за 10 минут
Салат хе вместо карпаччо: тонкая говядина в остром маринаде по-корейски — король любого застолья в нашем доме
Общество
Салат хе вместо карпаччо: тонкая говядина в остром маринаде по-корейски — король любого застолья в нашем доме
рецепты
кулинария
сырники
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Литве рассказали об убытках из-за застрявших в Белоруссии фур
Нарышкин ответил на заявления Украины о прослушке чиновников
Лавров диагностировал у Запада «политическую слепоту» из-за идей о России
Погода в Москве в среду, 10 декабря: снег сохранится или исчезнет?
С этим салатом гости забудут про оливье! Идеальный микс с копченой курицей
Врач назвал главную опасность домашних настоек
Женщина пыталась въехать в Китай с килограммом червей в брюках
Возлюбленному модели Анжелики грозит восемь лет колонии за ее избиение
Звезда «Барселоны» установил рекорд Лиги чемпионов
Как выбрать ноутбук-2025/26: гид по процессорам, видеокартам и охлаждению
«Одноклассники» и профессор Дадали запускают курс «Система молодости»
Лавров поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области
Жена сценариста «Голубых огоньков» раскрыла причину его смерти
Лавров: Россия ценит усилия Трампа решить украинский кризис дипломатией
Круглый стол на тему финансового здоровья прошел в Технопарке «Сколково»
Лавров развеял опасения насчет войны с Европой
Эксперт объяснил, зачем на самом деле Зеленскому энергетическое перемирие
Умер сценарист «Голубых огоньков»
«Четкий приказ»: Медведчук заявил о начале процесса устранения Зеленского
В США унизили Зеленского одним советом для «глупцов»
Дальше
Самое популярное
Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.