С сырниками больше не парюсь! Режу тесто на полоски и скручиваю в улитки. Воздушные и сладкие завитки

Устали от кропотливой лепки идеальных круглых сырников, которые часто прилипают к сковороде или теряют форму? Этот рецепт станет настоящим спасением для всех, кто ценит вкусный завтрак, но не готов тратить на него утро. Вместо того чтобы возиться с каждым сырником по отдельности, вы просто распределяете нежное творожное тесто одним пластом на противне, а после выпечки нарезаете его на полоски и превращаете в аппетитные рулетики-улитки. Этот гениальный способ гарантирует идеальный результат: внутри улитки остаются невероятно воздушными и влажными, а снаружи покрываются тонкой золотистой корочкой. Быстро, красиво и беспроигрышно!

Вам понадобится: 500 г творога, 2 яйца, 5 ст. ложек сахара, 6 ст. ложек муки (с горкой), 1 ч. ложка разрыхлителя, ванилин, щепотка соли. Для посыпки: 2 ст. ложки сахара смешайте с 1 ч. ложкой корицы. Духовку разогрейте до 180°C. Противень застелите бумагой для выпечки. В миске разомните творог, добавьте яйца, сахар, ванилин и соль, перемешайте до однородности. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Выложите тесто на противень и равномерно распределите руками или лопаткой в прямоугольный пласт толщиной около 1 см. Выпекайте 20–25 минут до легкого румянца. Горячий, но уже слегка остывший корж посыпьте смесью корицы с сахаром. Нарежьте его на длинные полоски шириной 4–5 см. Быстро, пока корж теплый и гибкий, скрутите каждую полоску в рулетик. Дайте улиткам окончательно остыть. Подавайте со сметаной, сгущенкой или свежими ягодами.

