10 декабря 2025 в 11:14

Лавров: Москва борется с любой формой дискриминации россиян за рубежом

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press
Москва противодействует любым формам дискриминации россиян за рубежом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в Совете Федерации. Он отметил, что министерство работает над консолидацией многонационального русского мира, защищая культурно-историческое наследие страны. Глава МИД добавил, что тем, кто разделяет российские традиционные духовно-нравственные ценности, оказывается гуманитарная поддержка.

На постоянном контроле и обеспечение прав российских граждан за рубежом, противодействие любым формам их дискриминации, — сказал Лавров.

Ранее заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин заявил, что целые семьи из США и европейских стран начали массово переезжать в Россию ради сохранения традиционных ценностей. По его словам, с начала СВО число иностранцев, спасающихся от «информационно-психологического давления» на Западе, значительно выросло.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что многие иностранцы хотят переехать в Россию, и такие обращения регулярно поступают. Она добавила, что у себя на родине они сталкивались с агрессивным навязыванием неолиберальных псевдоценностей.

