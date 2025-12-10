ТИЭФ'25
10 декабря 2025 в 12:09

Фарш, овощи и лаваш: гениально просто и невероятно вкусно

Фарш, овощи и лаваш: гениально просто и невероятно вкусно Фарш, овощи и лаваш: гениально просто и невероятно вкусно Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Идеальное решение для энергичного дня. Вам понадобится пласт свежего лаваша, 120 граммов обжаренного фарша из индейки, 80 граммов тонко нарезанных соломкой огурцов и редиса, две ложки греческого йогурта с зубчиком чеснока, горсть руколы. Лаваш слегка увлажните, разложив на нем йогуртовый соус. Последовательно уложите теплый фарш, хрустящие овощи и пряную зелень. Скатайте в тугой конверт, подрумяньте на гриль-сковороде до золотистых полос. Этот ролл хорош теплым: сочность начинки гармонично сочетается с хрустом лаваша.

Ранее мы писали об идеальном ужине: легкая и полезная рыба в духовке, 7 вкусных вариантов.

