Груша и горгонзола: неожиданное сочетание, которое покорит вас

Обжарьте на сухой сковороде ломтик чиабатты до хрустящей корочки. На еще теплый хлеб положите тонкий ломтик сочной груши. Рядом выложите кусочек сыра горгонзола, позволяя ему слегка подтаять от тепла. Сбрызните все медом с тонкими иголочками свежего розмарина. Завершите композицию горстью поджаренных грецких орехов. Контраст сладкой груши, пикантного сыра и ароматного розмарина напомнит о зимней сказке и станет изысканным акцентом новогоднего стола.

