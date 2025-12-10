ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 10:36

Груша и горгонзола: неожиданное сочетание, которое покорит вас

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Обжарьте на сухой сковороде ломтик чиабатты до хрустящей корочки. На еще теплый хлеб положите тонкий ломтик сочной груши. Рядом выложите кусочек сыра горгонзола, позволяя ему слегка подтаять от тепла. Сбрызните все медом с тонкими иголочками свежего розмарина. Завершите композицию горстью поджаренных грецких орехов. Контраст сладкой груши, пикантного сыра и ароматного розмарина напомнит о зимней сказке и станет изысканным акцентом новогоднего стола.

Ранее мы писали об идеальном протеиновом ужине для тех, кто следит за формой

Оксана Головина
О. Головина
