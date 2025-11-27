Идеальный протеиновый ужин для тех, кто следит за формой

Потребуется 300 г крупных тигровых креветок, одна спелая груша, 150 г молодого шпината, 80 г сыра дор блю, горсть грецких орехов и для заправки — столовая ложка гранатового соуса и оливковое масло. Уникальность заключается в презентации: обжаренные креветки подаются на подушке из копченого шпината. Для этого шпинат на минуту помещают под колпак с горящей щепой фруктового дерева, чтобы он пропитался легким ароматом дыма. Грушу нарезают тонкими слайсами, сыр аккуратно крошат. На тарелку выкладывают пропитанный дымом шпинат, сверху — слайсы груши, теплые креветки и кусочки сыра. Поливают гранатовым соусом с дымным маслом и посыпают поджаренными грецкими орехами.

