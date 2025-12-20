Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 19:10

Орбан усомнился в ясности по конфликту на Украине

Орбан: неясно, кто был инициатором конфликта на Украине

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press
В украинском конфликте неясно, кто на кого напал, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, которые передал телеканал HirTV, по Европе «распространился миф», что европейцам конфликт «ничего не будет стоить, поскольку в итоге все покроют репарации России». Политик подчеркнул, что это не так и финансировать Киев придется европейским налогоплательщикам.

Они (европейцы. — NEWS.ru) завтракают дома, пьют кофе и думают, насколько морально правильно помогать маленькой стране. <…> Хотя она, конечно, не такая уж и маленькая, и даже неясно, кто на кого напал, — заявил он.

Ранее стало известно, что премьер Венгрии написал письмо президенту России Владимиру Путину о возможном изъятии замороженных средств. Орбана интересовала реакция Москвы. Он повторил, что не поддерживает идею использования замороженных в Евросоюзе российских активов, так как это станет «новым уровнем эскалации».

Представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь оценила позицию Орбана и премьер-министра Словакии Роберта Фицо по активам. Дипломат отметила, что политики учитывают последствия шагов Европы по замороженным средствам, понимая их деструктивный характер.

