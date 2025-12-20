Новый год-2026
20 декабря 2025 в 18:31

«Чем дольше, тем слабее»: Орбан объяснил, почему Украину не спасут €90 млрд

Орбан заявил, что кредит ЕС на €90 млрд не изменит реальное положение Украины

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Кредит в размере €90 млрд, предоставленный Украине Европейским союзом, не изменит реальное положение дел для страны, такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чье выступление опубликовано в социальной сети X. Он убежден, что Киев оказался в состоянии стратегического поражения. Орбан предупредил, что данный факт будет проявляться все более жестоким образом.

По моему мнению, Украина находится в состоянии стратегического поражения — и это будет проявляться все более жестоким образом. Этого нельзя избежать, предоставив €90 млрд. На самом деле чем дольше продолжается конфликт, тем слабее их переговорная позиция, — уверен венгерский премьер.

Орбан констатировал, что сегодня на поле боя складывается негативная ситуация для Киева. При этом предоставленных Европой средств хватит лишь на отступление ВСУ. Эти деньги не позволят изменить обстановку в пользу Украины, заключил политик.

Ранее Орбан в провокационном ролике высмеял европейских лидеров. Он опубликовал видео, в котором встреча с союзниками по новой фракции «Патриоты за Европу» противопоставлена саммиту ЕС.

Венгрия
Виктор Орбан
Украина
Евросоюз
Европа
