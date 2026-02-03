Пассажиры трамвая вызволили скорую из снежного плена и попали на видео В Екатеринбурге скорая застряла на трамвайных путях

В Екатеринбурге на улице Татищева машина скорой помощи с включенными проблесковыми маячками забуксовала на трамвайных путях, передает E1.RU. На кадрах очевидца видно, что пассажирам пришлось выйти и толкать автомобиль.

Скорая застряла на путях, но как она там оказалась, я не видела. Возможно, кому-то стало плохо либо в трамвае, либо на аллее, — рассказала она.

В итоге совместными усилиями автомобиль удалось освободить. Официальной информации от Госавтоинспекции или городских властей не поступало.

