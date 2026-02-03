Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 14:42

Пассажиры трамвая вызволили скорую из снежного плена и попали на видео

В Екатеринбурге скорая застряла на трамвайных путях

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Екатеринбурге на улице Татищева машина скорой помощи с включенными проблесковыми маячками забуксовала на трамвайных путях, передает E1.RU. На кадрах очевидца видно, что пассажирам пришлось выйти и толкать автомобиль.

Скорая застряла на путях, но как она там оказалась, я не видела. Возможно, кому-то стало плохо либо в трамвае, либо на аллее, — рассказала она.

В итоге совместными усилиями автомобиль удалось освободить. Официальной информации от Госавтоинспекции или городских властей не поступало.

Тем временем стало известно, что трое из семи госпитализированных после аварии с участием микроавтобуса в Красноярском крае доставлены бортами санавиации в Красноярск. Все они — подростки 17 лет. Двое находятся в состоянии средней тяжести и один — в стабильно тяжелом.

По предварительной версии, грузовик двигался в сторону Красноярска, когда от него отсоединился прицеп с вагончиком. Прицеп вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с микроавтобусом «Газель», следовавшим в Канск. В автобусе находились 11 человек — взрослые и дети, возвращавшиеся из Красноярска.

Екатеринбург
ДТП
происшествия
общественный транспорт
