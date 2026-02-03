Педиатр предупредила об опасности энергетического мармелада для детей Педиатр Алиева: энергетический мармелад может вызвать тахикардию у детей

Энергетический мармелад с таурином и кофеином может вызвать аритмию, тахикардию, тремор, тревогу и проблемы со сном у детей, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» педиатр Назрин Алиева. Она напомнила, что кофеин — мощный стимулятор центральной нервной системы. Его, в свою очередь, усиливает таурин.

У подростков реакция на стимуляторы сильнее и менее предсказуема, чем у взрослых. Ребенок может съесть несколько упаковок, получив дозу кофеина, сопоставимую с большой банкой энергетика. Это приводит к тахикардии, повышению давления, нарушениям ритма, тремору, тревоге и бессоннице. Таурин и кофеин усиливают работу миокарда и увеличивают его потребность в кислороде. Это может спровоцировать пароксизмальные аритмии, — отметила Алиева.

Она добавила, что кофеин повышает возбудимость коры головного мозга у детей. Это проявляется в нарушениях концентрации и перепадах настроения. Кроме того, энергетический мармелад формирует зависимость от стимуляторов у юного организма.

Ранее юрист Иван Курбаков призвал ввести запрет на продажу несовершеннолетним мармелада, содержащего таурин и кофеин. По его словам, подобные кондитерские изделия могут существенно навредить здоровью подростков.