В России хотят запретить одну опасную сладость, на которую подсели дети Юрист Курбаков призвал запретить продавать детям мармелад с таурином и кофеином

Необходимо ввести запрет на продажу несовершеннолетним мармелада, содержащего таурин и кофеин, заявил NEWS.ru председатель правления Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом», юрист Иван Курбаков. По его словам, подобные кондитерские изделия могут существенно навредить здоровью подростков.

На потребительском рынке появилась и активно распространяется среди детей и подростков продукция, заявленная как мармелад. Однако по своему составу и воздействию сладость является прямым аналогом энергетиков. Данные кондитерские изделия содержат стимулирующие нервную систему компоненты — кофеин и таурин. Необходимо инициировать проведение внеплановых проверочных мероприятий в отношении производителей и распространителей так называемых «энергетических сладостей» с целью пресечения нарушений прав потребителей и привлечения виновных к ответственности, — высказался Курбаков.

Он выразил серьезную обеспокоенность тем, что производители намеренно добавляют в детские продукты активные стимуляторы. По словам юриста, такие товары классифицируются как кондитерские изделия, чтобы обойти региональные запреты на продажу энергетических напитков несовершеннолетним.

Информация о реальном воздействии продукта и возрастных ограничениях дается мелким, малозаметным шрифтом, что не может считаться надлежащим информированием потребителя и является введением в заблуждение, особенно в отношении несовершеннолетних покупателей и их родителей. Дизайн упаковки, намеренно имитирующий банку энергетика, лишь усиливает этот эффект. Бесконтрольное потребление детьми высоких доз кофеина и таурина несет прямую угрозу их физическому и психическому здоровью, воздействуя на сердечно-сосудистую и нервную системы, — добавил Курбаков.

Он отметил, что Роспотребнадзор должен оценить правовую сторону этих товаров. Также, по словам юриста, необходимо разработать новые нормы, которые четко определят правовой статус продуктов с компонентами, стимулирующими ЦНС. Курбаков заключил, что не менее важно провести информационную кампанию, чтобы родители и дети знали об опасности такой продукции.

Ранее нутрициолог Анна Дивинская предупредила, что употребление энергетических мармеладок может привести к учащенному сердцебиению. По ее словам, этот набирающий популярность продукт также может вызвать бессонницу и усилить чувство тревоги.