В Госдуме назвали рискованным план Запада и Украины по военному ответу

В Госдуме назвали рискованным план Запада и Украины по военному ответу Слуцкий: план Запада по Украине грозит конфликтом между ядерными державами

Силовой план Запада по обеспечению перемирия на Украине создает риск прямого конфликта между ядерными державами, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Так он прокомментировал соответствующую публикацию британской газеты Financial Times (FT), отметив, что сообщение издания нуждаются в более серьезной верификации.

Сама идея силового «ответа» Брюсселя или Вашингтона на «нарушения» Москвы означает прямые военные действия между ядерными державами. В такой трактовке создаются предпосылки для крайне опасной эскалации и втягивания западных стран в конфликт с Россией, — сказал депутат.

Ранее британская газета сообщила, что США и европейские государства согласовали план военного ответа на случай нарушения перемирия на Украине. Согласно ему, западные страны могут отправить в страну свои вооруженные силы в случае продолжительного срыва режима прекращения огня.

Как отметил политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в беседе с NEWS.ru, Запад стремится навязать России временное перемирие, чтобы дать возможность украинской армии восстановить силы. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский хочет этого из-за энергетических проблем в стране.