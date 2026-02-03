Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 15:09

В Госдуме назвали рискованным план Запада и Украины по военному ответу

Слуцкий: план Запада по Украине грозит конфликтом между ядерными державами

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Силовой план Запада по обеспечению перемирия на Украине создает риск прямого конфликта между ядерными державами, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Так он прокомментировал соответствующую публикацию британской газеты Financial Times (FT), отметив, что сообщение издания нуждаются в более серьезной верификации.

Сама идея силового «ответа» Брюсселя или Вашингтона на «нарушения» Москвы означает прямые военные действия между ядерными державами. В такой трактовке создаются предпосылки для крайне опасной эскалации и втягивания западных стран в конфликт с Россией, — сказал депутат.

Ранее британская газета сообщила, что США и европейские государства согласовали план военного ответа на случай нарушения перемирия на Украине. Согласно ему, западные страны могут отправить в страну свои вооруженные силы в случае продолжительного срыва режима прекращения огня.

Как отметил политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в беседе с NEWS.ru, Запад стремится навязать России временное перемирие, чтобы дать возможность украинской армии восстановить силы. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский хочет этого из-за энергетических проблем в стране.

Леонид Слуцкий
планы
Украина
Запад
перемирия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Советский диктор эмоционально высказалась об ушедшей из жизни Жильцовой
В Госдуме рассказали о последствиях появления иностранных войск на Украине
Имя Аллы Пугачевой всплыло в скандальных файлах Эпштейна
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью одного из новейших дронов
Терапевт перечислил тревожные признаки проблем с щитовидкой
Раскрыты результаты допинг-тестов участников Олимпиады-2026 от России
«Засуетилась рано»: мать убитого мальчика пыталась найти его в день пропажи
Датчане разочаровались в США на фоне скандала с Гренландией
В IBA отреагировали на смену главы попечительского совета ФСБР
Сын Жильцовой назвал причину смерти матери
Россиянам разрешили регистрироваться в апартаментах
Похолодало до -30. Когда будет оттепель? Прогноз погоды в Москве на февраль
Юрист ответил, какие действия подпадают под жестокое обращение с животным
Политолог раскрыл истинный смысл слов Рютте о войсках НАТО на Украине
Ушла из жизни легендарный советский диктор
Раскрыты детали кровавой разборки в школе под Красноярском
Монобровь, съемки обнаженной у отца, критика: как живет Дарья Мороз
Минфин Украины подсчитал общую сумму кредитов от ЕС
Онколог назвал средний возраст развития рака в России
Автоэксперт рассказал об опасности покупки авто малоизвестных брендов
Дальше
Самое популярное
СВО закончится в 2026-м? Какое предсказание сделал Жириновский
Россия

СВО закончится в 2026-м? Какое предсказание сделал Жириновский

В зоне СВО погиб известный актер Ткаченко: причины смерти, биография
Культура

В зоне СВО погиб известный актер Ткаченко: причины смерти, биография

Удары по энергетике Украины возобновились? Какие цели поразили 2 февраля
Россия

Удары по энергетике Украины возобновились? Какие цели поразили 2 февраля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.