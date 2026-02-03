Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 14:48

Ученые провели исторический эксперимент в космосе

PDO: китайские ученые вырастили бабочку в космическом модуле

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Впервые в истории бабочка вылупилась из куколки в космосе, сообщило китайское издание People«s Daily Online. Этот эксперимент провели ученые из Чунцинского университета.

Куколку бабочки поместили в небольшой герметичный модуль и отправили в космос 13 декабря 2025 года. Внутри капсулы автоматически поддерживались нужные температура, давление и влажность, чтобы создать условия для жизни.

Насекомое смогло вылупиться и вести себя нормально: двигаться, сидеть на листьях и махать крыльями даже в невесомости. Модуль был устроен как маленькая замкнутая экосистема с растениями для производства кислорода и микроорганизмами для переработки отходов.

Ученые заявили, что успешное появление бабочки — это большой шаг вперед. Эксперимент доказывает, что в космосе могут работать сложные системы жизнеобеспечения для живых организмов.

Это достижение дает важные данные о том, как сложные живые существа могут существовать в невесомости, сказано в материале. В дальнейшем исследователи планируют проверить, насколько надежны и долговечны такие космические экосистемы.

Ранее в Великобритании восьмилетняя Ариана Черч обнаружила древнейший метеорит. По данным журналистов, находка оказалась старше самой планеты Земля.

Китай
космос
бабочки
ученые
