Ученые провели исторический эксперимент в космосе

Впервые в истории бабочка вылупилась из куколки в космосе, сообщило китайское издание People«s Daily Online. Этот эксперимент провели ученые из Чунцинского университета.

Куколку бабочки поместили в небольшой герметичный модуль и отправили в космос 13 декабря 2025 года. Внутри капсулы автоматически поддерживались нужные температура, давление и влажность, чтобы создать условия для жизни.

Насекомое смогло вылупиться и вести себя нормально: двигаться, сидеть на листьях и махать крыльями даже в невесомости. Модуль был устроен как маленькая замкнутая экосистема с растениями для производства кислорода и микроорганизмами для переработки отходов.

Ученые заявили, что успешное появление бабочки — это большой шаг вперед. Эксперимент доказывает, что в космосе могут работать сложные системы жизнеобеспечения для живых организмов.

Это достижение дает важные данные о том, как сложные живые существа могут существовать в невесомости, сказано в материале. В дальнейшем исследователи планируют проверить, насколько надежны и долговечны такие космические экосистемы.

