«Они дождутся»: депутат о словах Рютте про войска НАТО на Украине

Военные силы НАТО, находящиеся на территории Украины, станут законной целью для российских войск, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, Альянс и Евросоюз не могут оставаться нейтральными участниками мирного урегулирования, так как стремятся продлить украинский конфликт.

Евросоюз и НАТО изначально были нацелены на продолжение конфликта. Мы это прекрасно знаем, поэтому им нет места ни за столом переговоров, ни где бы то ни было еще. На их позицию могут повлиять только наши удары по ним. Если будут продолжать в том же духе, они их дождутся. Это абсолютно законная цель, — высказался Картаполов.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что НАТО перейдет к полноценной военной поддержке Украины только после подписания мирного договора. Так он отложил ввод войск и авиации Альянса до тех пор, пока боевые действия в стране не прекратятся.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что Россия категорически против размещения иностранных военных на территории Украины для обеспечения ее безопасности. По его словам, этот вопрос по-прежнему поднимается в обсуждениях об урегулировании конфликта.