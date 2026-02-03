Онколог назвал средний возраст развития рака в России

Средний возраст развития онкологических заболеваний в России составляет порядка 65 лет, заявил врач-онколог Али Мудунов. По его словам, за последние годы этот показатель увеличился примерно на один год, сообщает РИА Новости.

Он сейчас составляет порядка 65 лет, — сказал Мудунов.

Ранее онколог, эксперт фонда «Онкологика» Маргарита Суетина в беседе с NEWS.ru заявила, что рак может развиться даже у совершенно здорового человека. По ее словам, болезнь появляется вследствие случайных изменений в генетическом материале клеток. Иногда мутации влияют на гены, регулирующие рост и деление клеток, что может привести к развитию опухолевого процесса. Онколог подчеркнула, что в таких ситуациях развитие рака не связано с поведением человека или воздействием внешних факторов.

До этого онколог Дмитрий Олькин заявил, что мелкоклеточный рак легкого и рак поджелудочной железы являются одними из самых агрессивных опухолей. Он отметил, что крайне быстро развиваются тройной негативный рак молочной железы и высокозлокачественная серозная карцинома яичников.