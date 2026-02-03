Онколог раскрыла, может ли у здорового человека развиться рак Онколог Суетина: любой вид рака может развиться у абсолютно здорового человека

Рак может развиться даже у совершенно здорового человека, заявила NEWS.ru онколог Маргарита Суетина. По ее словам, болезнь появляется вследствие случайных изменений в генетическом материале клеток.

С точки зрения современной медицины практически любой вид рака может развиться у человека без очевидных факторов риска, таких как вредные привычки, наследственность или особенности образа жизни. Основная причина заключается в том, что болезнь возникает из-за случайных мутаций в ДНК клеток, которые накапливаются в процессе их естественного деления на протяжении жизни. Даже в полностью здоровом организме ежедневно возникают тысячи генетических ошибок, и в большинстве случаев иммунная система успешно их устраняет, — поделилась Суетина.

По ее словам, иногда мутации влияют на гены, регулирующие рост и деление клеток, что может привести к развитию опухолевого процесса. Онколог подчеркнула, что в таких ситуациях развитие рака не связано с поведением человека или воздействием внешних факторов.

Ранее врач-онколог Евгений Черемушкин заявил, что рост случаев рака молочной железы в последние годы не связан напрямую с коронавирусной инфекцией. По его словам, наблюдаемый медиками скачок касается в первую очередь прогрессирования болезни у уже пролеченных пациентов, перенесших COVID-19.