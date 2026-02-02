Зимняя Олимпиада — 2026
Онколог ответил, может ли COVID-19 вызывать рак груди

Онколог Черемушкин: COVID-19 напрямую не влияет на развитие рака груди

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Рост онкологических заболеваний молочной железы в последние годы не связан с прямым влиянием коронавирусной инфекции, заявил NEWS.ru врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин. По его словам, наблюдаемый медиками скачок касается в первую очередь прогрессирования болезни у уже пролеченных пациентов, перенесших COVID-19.

Рак молочной железы всегда был на одном из первых мест по числу заболеваний. Однако врачи отмечают, что особенно заметный скачок пришелся на постковидные годы. Почему? После того, как пациенты пролечились и уже наблюдались в динамике, переболев COVID-19, они имели риск прогрессирования. То есть, человек после онкологии живет без признаков болезни, но не выздоравливает полностью. COVID-19 не является онкогенным вирусом, прямой зависимости нет. Он мог сказаться только на прогрессировании клеток у тех, кто уже болел ранее, — пояснил Черемушкин.

По его словам, после лечения онкологии в организме человека остаются раковые клетки, которые могут оставаться в «спящем» состоянии. Врач также подчеркнул, что в последние годы «рак молодеет».

Потенциал заболеть раком после лечения есть. Клетки, которые мы стараемся уничтожить любыми доступными способами — хирургическим, лучевой или иммунной терапией — не всегда удается полностью убрать из организма. Они могут дремать, активно не делиться, не развиваться, и при тех условиях, которые сопровождаются резким падением иммунитета, могут восстановиться в жизнедеятельности и прогрессировать. И, конечно, рак молодеет. Условия складываются: стрессовые факторы, проблемы с питанием и хронические воспалительные процессы, которые не лечат в достаточной мере, — резюмировал Черемушкин.

Ранее академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко заявил, что оспа обезьян, корь и COVID-19 могут стать причиной новых мировых эпидемий. По его словам, против кори существуют действенные вакцины и Россия является страной, свободной от этого заболевания.

