Названы три вируса, способные устроить новую мировую эпидемию

Оспа обезьян, корь и COVID-19 могут стать причиной новых мировых эпидемий, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко. По его словам, против кори существуют действенные вакцины и Россия является страной, свободной от этого заболевания.

Какие вирусы наиболее вероятны с точки зрения в ближайшее время перерасти в проблему мирового здравоохранения, то есть вызвать большую эпидемию и так далее? Там стоит COVID-19, там стоит оспа обезьян, там стоит корь, потому что перестали прививаться, — сказал Онищенко.

До этого стало известно, что пандемии COVID-19 можно было избежать, если бы современное исследование микробиоты летучих мышей проводилось 10 лет назад и с большим финансированием. Подобные научные работы позволили бы раньше описать весь спектр потенциально опасных вирусов и предложить более точные способы мониторинга.

Кроме того, комбинация таких патогенов, как птичий грипп, оспа обезьян, краснуха и лихорадка Оропуш, может привести к появлению неизвестного вируса «X» и новой пандемии уже в 2026 году, заявили специалисты. Ситуацию осложняют мутации штаммов, их растущая устойчивость к лечению и глобальное снижение уровня вакцинации.