Устроившую резню в школе под Красноярском девочку задержали Следователи задержали напавшую с ножом на сверстницу под Красноярском девочку

Девочка, напавшая с ножом на сверстницу в Кодинске Красноярского края после конфликта с учителем, задержана, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Четырнадцатилетняя учащаяся одной из школ Кодинска после конфликта с учителем причинила ножом телесное повреждение сверстнице. <...> Pадержана, выполняются необходимые следственные действия, — сообщили в СК.

По данному факту возбуждено два уголовных дела. Пострадавшую школьницу экстренно госпитализировали, ее жизни ничего не угрожает.

Ранее в Москве ученик шестого класса принес на уроки игрушечный пистолет и целился им в одноклассников. Инцидент произошел во время урока русского языка в школе № 2000 в районе Царицыно.

До этого уфимский девятиклассник открыл огонь из страйкбольного автомата в гимназии № 16. Подростка задержали. По информации правоохранителей, школьник несколько раз выстрелил в учителя, трех одноклассников, а затем взорвал петарду. Органы возбудили дело по статьям о покушении на убийство и халатности.