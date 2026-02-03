Автоэксперт назвал нестандартный способ купить авто со скидкой

Чтобы купить автомобиль с максимальной скидкой, нужно искать модели малоизвестных брендов, рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт Сергей Шерстенников. По его словам, некоторые дилеры даже готовы продавать такие машины себе в убыток.

Действенная рекомендация по покупке «много автомобиля за умеренно денег» — расширение поля ваших поисков. Посмотрите на модели тех брендов, название которых вам ничего не говорят. То есть первая мысль — «кто это вообще такие»? Но дилеры малоизвестных марок рады любому покупателю, они готовы торговаться, а иногда — и вообще отдать машину «в минус», потому что, вполне вероятно, хотят поскорее закрыть эту историю и выйти из игры, — рассказал Шерстенников.

Эксперт отметил, что на российском рынке в 2026 года есть много «лишних марок».

Этим можно воспользоваться, и вы получите «примерно такую же машину», как у более популярного бренда, только на 15, 20, а то и 25 процентов дешевле, — добавил Шерстенников.

Ранее автомобильный эксперт Игорь Моржаретто рассказал, насколько в 2026 году подорожают автомобили. По его словам, по итогам 2026 года цены на машины в среднем по рынку могут вырасти на 10% по сравнению с 2025 годом.