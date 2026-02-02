Автоэксперт рассказал, насколько в 2026 году подорожают автомобили Эксперт Моржаретто: автомобили в 2026 году подорожают на 10%

Автомобили в 2026 году будут дорожать, рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт Игорь Моржаретто. По его словам, причина этого связана с ростом утилизационного сбора и увеличением НДС с 20 до 22%.

У нас в начале года в очередной раз повысился утильсбор, и теперь он на самые обычные машины составляет 801 тыс. рублей. Ну и, соответственно, это, конечно же, повлияет на цены. Вдобавок плюс 2% к НДС. И уже за январь все цены выросли от 1,5 до 3% практически на все модели. Традиция поднимать цены с 1 января, она никуда не делась, — объяснил Моржаретто.

По словам эксперта, по итогам 2026 года цены на машины в среднем по рынку могут вырасти на 10% по сравнению с 2025 годом.

Основной скачок цен будет где-то к весне, потому что к тому времени закончатся автомобили, произведенные и завезенные в 2025 году, — добавил Моржаретто.

