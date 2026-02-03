Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 14:36

Венгерский паприкаш: курица, утопающая в бархатном соусе. Секрет — обилие паприки и ложка сметаны в конце. Идеально с ньокки!

Фото: D-NEWS.ru
Здесь паприка — не просто специя в ряду других, а главная героиня. Ее добавляют не щепоткой, а полными ложками, и не в конце, а в самый ответственный момент — в горячее масло, чтобы она «проснулась», отдала весь свой сладковато-дымный аромат и окрасила масло в жизнерадостный красный цвет, который станет основой всего соуса.

Беру 4 куриных окорочка, промываю, обсушиваю бумажным полотенцем и обильно натираю солью и свежемолотым черным перцем. В глубокой сковороде или сотейнике с толстым дном разогреваю 1 столовую ложку оливкового и 3 столовые ложки сливочного масла. Обжариваю окорочка кожицей вниз на среднем огне 5-7 минут до хрустящей золотистой корочки, затем переворачиваю и жарим еще 3-4 минуты. Перекладываю курицу на тарелку. В оставшееся на сковороде масло добавляю одну мелко нарезанную луковицу. Обжариваю до мягкости. Добавляю 3 измельченных зубчика чеснока, жарим минуту. Убавляю огонь до минимума и всыпаю 3 столовые ложки венгерской сладкой паприки. Быстро перемешиваю и томлю буквально 30 секунд, чтобы паприка раскрыла аромат, но не подгорела. Сразу же всыпаю 2 столовые ложки муки, перемешиваю и готовлю еще минуту. Затем тонкой струйкой, постоянно помешивая, вливаю 1 стакан куриного бульона или воды, а затем добавляю 1 стакан измельченных томатов (в собственном соку или свежих). Довожу соус до однородности и легкого кипения. Возвращаю куриные окорочка в сковороду, погружая их в соус. Накрываю крышкой и томлю на медленном огне 25-30 минут, пока курица не станет совсем мягкой. За 5 минут до готовности снимаю крышку, если нужно загустить соус. Снимаю сковороду с огня.

В отдельной мисочке смешиваю 3/4 стакана сметаны с парой ложек горячего соуса из сковороды (чтобы выровнять температуру). Затем эту смесь тонкой струйкой вливаю обратно в сковороду с курицей, аккуратно помешивая. Пробую, при необходимости добавляю соль. Подаю сразу, обильно полив курицу соусом, с картофельным пюре, макаронами или ньокки.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

