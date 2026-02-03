Назван средний возраст заболевания онкологией в России Онколог Мудунов: средний возраст выявления рака в России составляет 65 лет

Средний возраст, когда у россиян диагностируют онкологические заболевания, составляет около 65 лет, заявил врач-онколог, президент Российского общества специалистов по опухолям головы и шеи, руководитель отделения онкологии головы и шеи Клинического госпиталя «Лапино», профессор РАН Али Мудунов. За последние годы этот показатель вырос незначительно — всего на год, передает РИА Новости. Мудунов подчеркнул, что рак полости рта, глотки и гортани в 90% случаев возникает из-за курения.

Он (возраст онкозаболеваемости. — NEWS.ru) сейчас составляет порядка 65 лет, — отметил эксперт.

Ранее онколог Наталья Белоглазова назвала постоянную усталость, длительную повышенную температуру, утрату интереса к жизни и необъяснимую боль признаками рака на ранней стадии. Она подчеркнула важность регулярных медицинских осмотров и профилактики. По ее словам, ранняя диагностика значительно повышает шансы на успешное лечение благодаря онкоскринингам, охватывающим восемь локализаций: шейку матки, молочную железу, простату, кишечник, желудок, кожу, легкие и полость рта.