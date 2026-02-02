Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 14:45

Онколог перечислила тревожные признаки рака на ранней стадии

Онколог Белоглазова: постоянная утомляемость может указывать на развитие рака

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Постоянная утомляемость, длительное повышение температуры тела, потеря интереса к жизни и необъяснимая боль могут сигнализировать о раке на первой стадии, заявила в беседе с Pravda-nn.ru онколог Наталья Белоглазова. Она напомнила о важности диспансеризации и профилактики онкологических заболеваний.

Диспансеризация и профилактика играют ключевую роль в поддержании здоровья населения. Именно раннее выявление заболевания может существенно повысить шансы на выздоровление. Онкоскрининги проводят по восьми наиболее распространенным локализациям новообразований: шейки матки, молочной железы, простаты, кишки, желудка, кожи, легких и полости рта, — отметила Белоглазова.

Врач призвала отказаться от вредных привычек, придерживаться сбалансированного питания и регулярно заниматься физической активностью. В рацион она посоветовала добавлять больше овощей, фруктов, цельных злаков, а также ограничить употребление красного мяса и полуфабрикатов.

Ранее врач-онколог Дмитрий Олькин заявил, что мелкоклеточный рак легкого и рак поджелудочной железы являются одними из самых агрессивных опухолей. Он отметил, что крайне быстро развиваются тройной негативный рак молочной железы и высокозлокачественная серозная карцинома яичников.

здоровье
заболевания
онкологи
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-премьер Финляндии рассказала о будущем отношений с Россией
Названа причина ДТП на трассе «Сибирь», где погибли дети
В Госдуме рассказали, почему молодые семьи все чаще уезжают из городов
Тысяча убитых и ликвидация Зеленского: новости СВО на вечер 2 февраля
Число погибших в страшном ДТП с автобусом увеличилось
Захарова анонсировала переговоры Лаврова с главой МИД Швейцарии
Мизулина призвала ужесточить меры по чистке интернета
Автоэксперт рассказал, что может спасти российский авторынок в 2026 году
Появились подробности о поиске контактировавших с зараженными оспой обезьян
Страшное ДТП на трассе «Сибирь» унесло жизни пяти детей
Лондон высылает российского дипломата
Автоэксперт рассказал, насколько в 2026 году подорожают автомобили
Два магазина внезапно «спустились» под землю и попали на видео
На Украине выросло число сторонников вывода войск из Донбасса
Раскрыты детали о подозреваемом в похищении мальчика в Петербурге
Аналитик раскрыл, из-за чего рухнули биржевые цены на золото и серебро
В зоне СВО погиб известный актер Ткаченко: причины смерти, биография
Несколько российских вузов оказались в поле зрения Рособрнадзора
Единый центр военного комиссариата начал работу на севере Москвы
В Госдуме рассказали, кому положены льготы на уплату земельного налога
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.