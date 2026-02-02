Онколог перечислила тревожные признаки рака на ранней стадии Онколог Белоглазова: постоянная утомляемость может указывать на развитие рака

Постоянная утомляемость, длительное повышение температуры тела, потеря интереса к жизни и необъяснимая боль могут сигнализировать о раке на первой стадии, заявила в беседе с Pravda-nn.ru онколог Наталья Белоглазова. Она напомнила о важности диспансеризации и профилактики онкологических заболеваний.

Диспансеризация и профилактика играют ключевую роль в поддержании здоровья населения. Именно раннее выявление заболевания может существенно повысить шансы на выздоровление. Онкоскрининги проводят по восьми наиболее распространенным локализациям новообразований: шейки матки, молочной железы, простаты, кишки, желудка, кожи, легких и полости рта, — отметила Белоглазова.

Врач призвала отказаться от вредных привычек, придерживаться сбалансированного питания и регулярно заниматься физической активностью. В рацион она посоветовала добавлять больше овощей, фруктов, цельных злаков, а также ограничить употребление красного мяса и полуфабрикатов.

Ранее врач-онколог Дмитрий Олькин заявил, что мелкоклеточный рак легкого и рак поджелудочной железы являются одними из самых агрессивных опухолей. Он отметил, что крайне быстро развиваются тройной негативный рак молочной железы и высокозлокачественная серозная карцинома яичников.