Адский холод будет длиться вечно? Прогноз погоды в Москве на неделю

Погода в Москве остается крайне холодной, констатируют синоптики. Сколько градусов в столице 2 февраля, чего ждать на неделе, что в Санкт-Петербурге, когда придет весна?

Какая погода пришла в Москву к 2 февраля

1 февраля стало самым морозным днем с начала зимы в Москве и в Санкт-Петербурге. Метеоролог Татьяна Позднякова указывает, что сутки 1 февраля в столице и области впервые за зиму оказались на 12–13 градусов холоднее нормы. Аналогичная погода наблюдается в целом ряде городов на европейской территории России, в Белоруссии, на Украине, в Прибалтике.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус отмечает, что к 2 февраля до Москвы добрался теряющий силы и очень холодный циклон, который принес плотные облака и снег.

«При этом по-прежнему холодно: дневная температура ожидается на 10–11 градусов ниже средних многолетних показателей (по климатическим нормам среднесуточная температура воздуха составляет минус 6,5. — NEWS.ru). Температура воздуха в Москве — минус 14–16 градусов, по области — минус 13–18. Атмосферное давление ниже нормы. Во вторник местами небольшой снег, ночью — минус 19–21 градус, днем — минус 13–15», — объявил Леус в своем Telegram-канале.

Сколько градусов в Москве на неделе, когда закончатся морозы

Гидрометцентр Москвы констатирует: погода в столице на первой неделе февраля останется очень холодной, по ночам ожидается до минус 22 градусов, днем — не выше минус 9–10. Афанасьевские морозы, которые начались в Центральной России 31 января, не собираются отступать.

Специалисты Гидрометцентра и Foreca прогнозируют кратковременную «оттепель» до минус 10 градусов в конце первой недели февраля: с утра в пятницу, 6 февраля, начнется снегопад, температура немного подрастет. Снег будет идти всю субботу и принесет 15,3 мм осадков. Начиная с 8 февраля вновь похолодает.

Позднякова рассказала NEWS.ru, что роста температуры не ожидается до второй половины февраля.

«Существенное потепление произойдет только в начале второй декады (десятидневки) февраля. Вся первая декада будет с температурным режимом ниже климатической нормы и со снегопадами. В остальные российские регионы потепление придет в разное время, потому что различные синоптические процессы определяют погоду. Где-то и сейчас еще тепло, а где-то уже похолодало», — отметила Позднякова.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При этом весна в Центральной России ожидается раньше срока, заявил синоптик из Центра «Фобос» Евгений Тишковец: примерно с середины марта.

«В заключительной, третьей, декаде февраля средняя температура воздуха будет минус 2–3 градуса при норме минус 4,8, то есть конец календарной зимы будет относительно теплым», — говорит Тишковец.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, будет ли оттепель

Леус пишет, что Петербург сейчас находится на северо-западной периферии циклона, поэтому после морозного 1 февраля в город вернулись тучи. При этом в Северной столице сохраняются сильные морозы, но отрицательная температурная аномалия днем сократится до 5–6 градусов.

«2 февраля в Петербурге температура воздуха — минус 8–10 градусов, в Ленобласти — минус 7–12, местами до минус 17. Атмосферное давление слабо падает, но остается выше нормы. Во вторник местами небольшой снег, ночью — минус 12–14, днем — минус 9–11 градусов», — прогнозирует Леус.

По данным Foreca, уже завтра снег закончится, как и кратковременная зимняя «оттепель». Ожидается возвращение антициклона; в ночь на пятницу температура может упасть до минус 20 градусов.

«Когда же потеплеет? Скорее всего, к середине февраля, в первой декаде пока ничего не меняется», — констатировал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

