В зоне СВО погиб известный актер Ткаченко: причины смерти, биография

Известный российский актер Николай Ткаченко, известный по ролям в сериалах «Триггер» и «Универ», погиб в зоне СВО на Украине, пишут СМИ. Что известно о причинах смерти, чем еще знаменит артист?

Что известно о смерти Ткаченко

О смерти Ткаченко сообщил его коллега Рамиз Алиев. Артисту было 36 лет. По словам Алиева, звезда «Универа» скончался в январе 2026 года.

«Да, [он погиб в январе 2026 года в зоне СВО]. Я не знаю подробностей, мы общались с ним как коллеги, но я знаю, что он умер как герой», — сказал Алиев.

После начала СВО Ткаченко добровольно ушел на службу. По данным СМИ, он выполнял боевые задачи на линии соприкосновения в составе одной из воинских частей. Обстоятельства смерти Ткаченко неизвестны.

14 января мать артиста Инна Ткаченко опубликовала на его странице в соцсети «ВКонтакте» пост на 40 дней с момента смерти сына. Из этого следует, что Ткаченко скончался еще в декабре 2025 года. Также она написала в комментариях 24 января, что до сих пор не смогла похоронить Николая, так как «эвакуации тел еще не было, там идут тяжелые бои».

Социальные сети артиста заполнили обращения тех, кто знал его лично.

«Очень много лет назад мы познакомились в общей компании, стали друзьями. Ты самый добрый и светлый человек, которого я встречала в своей жизни. Все проблемы ты всегда встречал с улыбкой, не отчаивался и добивался своего, при этом помогая близким», — написала Дарья Софийская. Николай Ткаченко Фото: Социальные сети «Коля был потрясающим человеком. Он стал первым учеником, которого я взяла на обучение в моделинг из мужчин, и он сразу начал карьеру в этом направлении. Он стал первой моделью плюс-сайз в России. Невероятно талантливый и добрый. Столько теплых разговоров и воспоминаний», — отметила Катерина Захарова. Чем известен Ткаченко

Николай Ткаченко родился 1 сентября 1989 года в подмосковном Пушкино. Профессиональное актерское образование получил в Театральном институте им. Б. Щукина, также обучался на Высших курсах киноактера при кинокомпании «Амедиа». В 2021 году вошел в труппу Театра современной драматургии. Работал с Бахрушинским театральным музеем и театром-студией «Характер», выходил на сцену театра «Томас», где исполнил главную роль в комедийной мелодраме «Сказка для взрослых», а также выступил в качестве режиссера спектакля «Ты меня жди…».

В фильмографии актера — около 20 работ в кино и сериалах. Он отметился в ситкомах «СеняФедя» и «СашаТаня», примерил белый халат врача в «Нереалити», продолжении «Триады» и четвертом сезоне «Теста на беременность», был кондитером в «Универе. 10 лет спустя» и оказался в одном кадре с Настасьей Самбурской, снялся в бездиалоговом непродолжительном фильме «Музей убеждений», предстал в роли делового мужчины в «Ресторане по понятиям» и управляющего торговым центром в пятой части «Невского», вышедшей под названием «Охота на Архитектора».

Последней на данный момент работой Ткаченко стал сериал «Три плюс три», вышедший в 2025 году.

Читайте также:

Минюст слил десятки фото девушек без одежды по делу Эпштейна: что известно

В России грядет эпидемия оспы обезьян? Чем опасна, случаи заражения

Мощное землетрясение в Крыму 2 февраля: что известно, жертвы, разрушения