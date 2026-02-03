Двое американцев убили редкую рыбу ради фотографии

В США двое молодых людей незаконно проникли на территорию морского аквариума Florida Keys Aquarium Encounters с целью рыбалки, что привело к гибели редкой охраняемой рыбы — тарпона, сообщает издание The Mirror. Теперь оба виновника предстанут перед судом.

Согласно материалам следствия, 20-летний Кристофер Смит и 25-летний Деррик Вивиан выловили из лагуны аквариума особь тарпона длиной около 140 см. После этого они извлекли рыбу из воды для фотографирования, что и стало причиной ее смерти, а ущерб от потери уникального экземпляра оценивается примерно в $7 тыс. (более 539 тыс. рублей).

Подозреваемые были задержаны, им инкриминируют кражу со взломом и незаконный вылов водных биоресурсов. Законодательство штата Флорида строго запрещает извлекать из воды особей тарпона, превышающих в длину 101 см, за исключением случаев попытки установления рекорда. Численность популяции тарпонов в регионе значительно снизилась за последние десятилетия, что и обусловило особый охранный статус этой рыбы.

