Робот посетил спектакль Аллы Духовой «Мы из будущего»

Робот-гуманоид Гоша с «Робостанции» на ВДНХ посетил футуристический спектакль Аллы Духовой «Мы из будущего». Отмечается, что ему позволили самостоятельно выбрать постановку.

Впервые в истории российского театра робот стал зрителем танца TODES. Организаторы отмечают, что его визит является беспрецедентным событием и новым шагом в интеграции технологий в культурную жизнь.

