03 февраля 2026 в 16:05

Робот посетил спектакль Аллы Духовой «Мы из будущего»

Фото: Фото предоставлено пресс-службой TODES
Робот-гуманоид Гоша с «Робостанции» на ВДНХ посетил футуристический спектакль Аллы Духовой «Мы из будущего». Отмечается, что ему позволили самостоятельно выбрать постановку.

Впервые в истории российского театра робот стал зрителем танца TODES. Организаторы отмечают, что его визит является беспрецедентным событием и новым шагом в интеграции технологий в культурную жизнь.

Ранее сообщалось, что в Московском драматическом театре «Модерн» 20, 21, 22 и 29 марта состоятся премьерные показы спектакля «Вишневый сад» по одноименной пьесе Антона Чехова. В культурном учреждении уже стартовали репетиции — режиссером постановки стал художественный руководитель «Модерна» Юрий Грымов, роли исполнят ведущие актеры театра.

