Добровольческий отряд «БАРС-9» закупит наземные робототехнические комплексы «Импульс» на деньги, перечисленные российским подразделением датского предприятия Rockwool, заявили ТАСС в пресс-службе компании. Отмечается, что на нужды бойцов был выделен 1 млрд рублей.

Благодаря средствам Rockwool будут закуплены в том числе около 40 беспилотных платформ «Импульс-М». Новейшие боевые роботы, разработанные компанией «Гумич РТК», комплектуются модулями, позволяющими решать широкий спектр задач на поле боя, — говорится в сообщении.

В арсенал комплекса входят автоматический гранатомет АГС, крупнокалиберный пулемет «Корд», противотанковый ракетный комплекс «Корнет», а также средства радиоразведки и радиоэлектронной борьбы. Платформа способна обнаруживать и поражать дроны противника в радиусе двух километров, эвакуировать раненых, перевозить до 500 кг груза по склонам до 20 градусов и эффективно поражать живую силу противника.

Ранее сообщалось, что с начала специальной военной операции ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 1,5 млн военнослужащих. По данным Минобороны России, только за первые недели 2026 года этот показатель вырос еще на 65 тыс. человек.