24 февраля 2026 в 16:21

Роботы-гуманоиды вышли к храму в Пекине, устроили кунг-фу и попали на видео

Роботы-гуманоиды показали шоу боевых искусств у Храма Неба в Пекине

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press
Около 50 роботизированных гуманоидов Unitree Robotics продемонстрировали элементы боевых искусств на фоне комплекса Храм Неба в Пекине, сообщила пресс-служба компании в соцсети Х. Представители корпорации уточнили, что съемка выполнена в реальности, без использования генеративного искусственного интеллекта.

Робот кунг-фу от Unitree. Молимся о благословениях в Храме Неба: желаем всем всего наилучшего. Групповое шоу роботов Unitree G1, — сказано в сообщении.

Ранее китайская компания WeRide и американский сервис Uber запустили услугу беспилотного такси в столице ОАЭ — Абу-Даби. На первом этапе в салоне каждого автомобиля присутствует оператор, однако в планах — полностью автономные поездки. Услуга уже охватывает около 70% центральных районов города.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин между тем заявил, что первое беспилотное такси может появиться в Москве в 2026 году. По его словам, на первых порах в салоне автомобиля будет присутствовать водитель-испытатель.

роботы
Китай
Пекин
технологии
