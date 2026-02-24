Роботы-гуманоиды вышли к храму в Пекине, устроили кунг-фу и попали на видео

Около 50 роботизированных гуманоидов Unitree Robotics продемонстрировали элементы боевых искусств на фоне комплекса Храм Неба в Пекине, сообщила пресс-служба компании в соцсети Х. Представители корпорации уточнили, что съемка выполнена в реальности, без использования генеративного искусственного интеллекта.

Робот кунг-фу от Unitree. Молимся о благословениях в Храме Неба: желаем всем всего наилучшего. Групповое шоу роботов Unitree G1, — сказано в сообщении.

