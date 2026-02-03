Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 15:53

Юрист призвал казнить убийцу девятилетнего мальчика из Санкт-Петербурга

Юрист Соловьев: наказание за убийство детей должно быть самым жестким

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мужчине, который признался в убийстве девятилетнего мальчика из Санкт-Петербурга, может грозить пожизненное заключение, рассказал NEWS.ru заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. По его словам, в СССР за такие преступления могли казнить. Он призвал вернуть эту меру наказания.

Убийство несовершеннолетнего наказывается лишением свободы на срок от 8 до 20 лет, либо пожизненным. В советское время этого нелюдя обязательно расстреляли бы. Поэтому изверги думали и боялись, а родственники жертв знали, что земная справедливость существует, и человек, отнявший у них самое дорогое, не коптит где-то небо в надежде на приезд журналистов, которым он расскажет о своем «тонком» мироустройстве. Пора возвращать исключительную меру, это право сильного государства и его независимых граждан, — рассказал юрист.

Ранее адвокат Вадим Багатурия рассказал NEWS.ru, что подозреваемому в убийстве ребенка, может грозить пожизненное заключение. Он отметил, что мужчина мог расправиться с ребенком, чтобы скрыть следы сексуального преступления.

.

юрист
педофилы
смертная казнь
детоубийства
убийства
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД ответили на слова Чалого о возврате Киеву освобожденных территорий
В Киеве положили глаз на территории России
В Европе оценили последствия отказа от российского газа
Задержанному по делу об убийстве мальчика в Петербурге предъявили обвинения
Стало известно, куда исчезла жена Мерзликина после развода с ним
Раскрыты подробности гибели похищенного в Петербурге мальчика
Удар дрона ВСУ по гражданской машине попал на видео
В Германии ответили, почему Европа боится поражения Украины в конфликте
Первого замглавы Сергиева Посада задержали по делу о коррупции
Стало известно, сколько картофеля допустимо употреблять в сутки
Юрист ответил, что грозит родителям убитого в Санкт-Петербурге мальчика
Имена российских миллиардеров всплыли в документах Эпштейна
Умерла «мама КВН» Светлана Жильцова: что известно, последние дни
В США раскрыли неожиданную связь четы Трампов с Эпштейном
Врач перечислила привычки, опасные для женщин
Прокуратура добилась пересмотра дела экс-чиновника из Краснодара
Ирина Пинчук оказалась под капельницей
Раскрыт реальный размер скидок на летний отдых-2026
Врач рассказала, как вовремя заподозрить скрытую гипертонию
Воронежца оштрафовали на 50 тыс. рублей из-за песни Верки Сердючки
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.