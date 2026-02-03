Юрист призвал казнить убийцу девятилетнего мальчика из Санкт-Петербурга

Мужчине, который признался в убийстве девятилетнего мальчика из Санкт-Петербурга, может грозить пожизненное заключение, рассказал NEWS.ru заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. По его словам, в СССР за такие преступления могли казнить. Он призвал вернуть эту меру наказания.

Убийство несовершеннолетнего наказывается лишением свободы на срок от 8 до 20 лет, либо пожизненным. В советское время этого нелюдя обязательно расстреляли бы. Поэтому изверги думали и боялись, а родственники жертв знали, что земная справедливость существует, и человек, отнявший у них самое дорогое, не коптит где-то небо в надежде на приезд журналистов, которым он расскажет о своем «тонком» мироустройстве. Пора возвращать исключительную меру, это право сильного государства и его независимых граждан, — рассказал юрист.

Ранее адвокат Вадим Багатурия рассказал NEWS.ru, что подозреваемому в убийстве ребенка, может грозить пожизненное заключение. Он отметил, что мужчина мог расправиться с ребенком, чтобы скрыть следы сексуального преступления.

