Стало известно, что грозит убийце девятилетнего Паши из Санкт-Петербурга

Мужчине, который признался в убийстве девятилетнего Паши из Санкт-Петербурга, может грозить пожизненное заключение, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, ключевым вопросом следствия станет определение вменяемости подозреваемого в момент совершения преступления.

Есть вероятность, что после убийства ребенка в Санкт-Петербурге мужчину признают невменяемым, поскольку нормальный человек подобного не совершит. В то же время главным критерием освобождения от уголовной ответственности и направлением на принудительное лечение является такое психическое заболевание, которое не позволяет ему объективно оценивать происходящее. Однако мужчина объективно оценивал происходящее, потому что сначала избил мальчика. Скорее всего, там было еще и сексуальное насилие, о котором он умалчивает. За такое деяние ему вполне могут назначить пожизненное лишение свободы. Следствие только начато, и мы, публика, знаем только об одном эпизоде. Нельзя исключать, что есть и другие жертвы, — высказался Багатурия.

Он не исключил, что убийство произошло с целью сокрытия следов сексуального преступления. По словам адвоката, в таком случае не должно быть сомнений, что задержанный прекрасно отдавал отчет своим действиям.

Подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге мог расправиться с ним, чтобы сокрыть следы сексуального преступления. По факту человек, который так поступает, прекрасно ориентируется в происходящем. Он осознавал, что за его противоправными действиями последует наказание. Поэтому, чтобы оно не последовало, он и сокрыл следы преступления, — резюмировал Багатурия.

Ранее сообщалось, что задержанный по делу о похищении девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге сознался в убийстве ребенка. По его словам, тело мальчика он утопил.

Впоследствии стало известно, что тело пропавшего в Санкт-Петербурге мальчика Паши было найдено ночью вмерзшим в лед в Ленинградской области. Его обнаружили у Нижнего Шингерского водопада рядом с границей Ропшинского поселения Ломоносовского района.