Политолог рассказал, кого Киев накажет за «бусификацию» на Украине Политолог Корнилов: Киев начнет наказывать авторов видео о беспределе ТЦК

Власти Украины, которые признали проблему «бусификации» в стране, вряд ли станут бороться с представителями территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата), выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог, обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Владимир Корнилов. По его словам, под раздачу попадут авторы роликов, запечатлевших насилие военкомов над украинцами.

Власти в Киеве будут бороться не с сотрудниками ТЦК, применяющими незаконные методы мобилизации, а с теми, кто выкладывает видео с «бусификацией». Их и сделают «крайними». В итоге все сведется к ужесточению наказаний за публикацию подобных роликов, — полагает Корнилов.

Остановить сам процесс мобилизации на Украине власть не в состоянии, добавил эксперт. Если это сделать, ВСУ быстро окажутся без новобранцев, подчеркнул он.

Кадровые проблемы ВСУ колоссальны. Если прекратить насильственный набор и бросание людей в качестве «пушечного мяса» на убой, фронт посыплется буквально через несколько недель или месяцев. Это в Киеве прекрасно понимают, — отметил аналитик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что с «бусификацией» следует разобраться. Соответствующее поручение он дал новому министру обороны Михаилу Федорову. Что конкретно нужно делать, Зеленский не уточнил.