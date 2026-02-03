Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 15:42

Политолог рассказал, кого Киев накажет за «бусификацию» на Украине

Политолог Корнилов: Киев начнет наказывать авторов видео о беспределе ТЦК

Фото: Global Look Press
Власти Украины, которые признали проблему «бусификации» в стране, вряд ли станут бороться с представителями территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата), выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог, обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Владимир Корнилов. По его словам, под раздачу попадут авторы роликов, запечатлевших насилие военкомов над украинцами.

Власти в Киеве будут бороться не с сотрудниками ТЦК, применяющими незаконные методы мобилизации, а с теми, кто выкладывает видео с «бусификацией». Их и сделают «крайними». В итоге все сведется к ужесточению наказаний за публикацию подобных роликов, — полагает Корнилов.

Остановить сам процесс мобилизации на Украине власть не в состоянии, добавил эксперт. Если это сделать, ВСУ быстро окажутся без новобранцев, подчеркнул он.

Кадровые проблемы ВСУ колоссальны. Если прекратить насильственный набор и бросание людей в качестве «пушечного мяса» на убой, фронт посыплется буквально через несколько недель или месяцев. Это в Киеве прекрасно понимают, — отметил аналитик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что с «бусификацией» следует разобраться. Соответствующее поручение он дал новому министру обороны Михаилу Федорову. Что конкретно нужно делать, Зеленский не уточнил.

Киев
ТЦК
мобилизация
Владимир Зеленский
Дмитрий Горин
Д. Горин
Елена Васильченко
Е. Васильченко
