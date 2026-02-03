Стало известно, каких результатов добилось МВД РФ через мессенджер MAX Мессенджер MAX и МВД РФ раскрыли три преступления и задержали четырех мошенников

Мессенджер MAX и МВД России в январе 2026 года смогли совместными усилиями раскрыть три преступления и задержать четырех мошенников, говорится в пресс-релизе VK. Вместе с тем, по данным компании, 17 человек удалось вывести от влияния мошенников, что в общей сумме лишило аферистов 22 млн рублей.

Совместная работа специалистов Центра безопасности MAX и МВД России в январе 2026 года привела к раскрытию трех преступлений и задержанию четырех мошенников. <…> 17 человек выведены из-под влияния злоумышленников до причинения финансового ущерба. Было спасено более 22 миллионов рублей граждан, — сказано в сообщении.

Также в течение месяца было предотвращено распространение более 25 тысяч вредоносных APK-файлов, которые мошенники активно используют в своих схемах. Специалисты Центра безопасности заблокировали свыше 230 тысяч подозрительных аккаунтов и удалили более 2,2 миллиона вредоносных файлов.

Также отмечается, что мессенджер MAX усилил защиту своей инфраструктуры, внедрив технологию VKey. Эта система обеспечивает авторизованный доступ разработчиков исключительно через биометрическую аутентификацию с проверенных устройств, что исключает возможность удаленного перехвата или кражи данных.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин заявлял, что россияне должны получать ежемесячные оповещения об имеющихся долгах перед налоговой через отечественные социальные сети, в том числе «ВКонтакте», «Одноклассники» или мессенджер MAX. По его словам, информирование должно быть «обязательным и незамедлительным» при появлении задолженности.