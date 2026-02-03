Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 14:45

Стало известно, каких результатов добилось МВД РФ через мессенджер MAX

Мессенджер MAX и МВД РФ раскрыли три преступления и задержали четырех мошенников

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мессенджер MAX и МВД России в январе 2026 года смогли совместными усилиями раскрыть три преступления и задержать четырех мошенников, говорится в пресс-релизе VK. Вместе с тем, по данным компании, 17 человек удалось вывести от влияния мошенников, что в общей сумме лишило аферистов 22 млн рублей.

Совместная работа специалистов Центра безопасности MAX и МВД России в январе 2026 года привела к раскрытию трех преступлений и задержанию четырех мошенников. <…> 17 человек выведены из-под влияния злоумышленников до причинения финансового ущерба. Было спасено более 22 миллионов рублей граждан, — сказано в сообщении.

Также в течение месяца было предотвращено распространение более 25 тысяч вредоносных APK-файлов, которые мошенники активно используют в своих схемах. Специалисты Центра безопасности заблокировали свыше 230 тысяч подозрительных аккаунтов и удалили более 2,2 миллиона вредоносных файлов.

Также отмечается, что мессенджер MAX усилил защиту своей инфраструктуры, внедрив технологию VKey. Эта система обеспечивает авторизованный доступ разработчиков исключительно через биометрическую аутентификацию с проверенных устройств, что исключает возможность удаленного перехвата или кражи данных.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин заявлял, что россияне должны получать ежемесячные оповещения об имеющихся долгах перед налоговой через отечественные социальные сети, в том числе «ВКонтакте», «Одноклассники» или мессенджер MAX. По его словам, информирование должно быть «обязательным и незамедлительным» при появлении задолженности.

Россия
мессенджеры
MAX
результаты
МВД
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Имя Аллы Пугачевой всплыло в скандальных файлах Эпштейна
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью одного из новейших дронов
Терапевт перечислил тревожные признаки проблем с щитовидкой
Раскрыты результаты допинг-тестов участников Олимпиады-2026 от России
«Засуетилась рано»: мать убитого мальчика пыталась найти его в день пропажи
Датчане разочаровались в США на фоне скандала с Гренландией
В IBA отреагировали на смену главы попечительского совета ФСБР
Сын Жильцовой назвал причину смерти матери
Россиянам разрешили регистрироваться в апартаментах
Похолодало до -30. Когда будет оттепель? Прогноз погоды в Москве на февраль
Юрист ответил, какие действия подпадают под жестокое обращение с животным
Политолог раскрыл истинный смысл слов Рютте о войсках НАТО на Украине
Ушла из жизни легендарный советский диктор
Раскрыты детали кровавой разборки в школе под Красноярском
Монобровь, съемки обнаженной у отца, критика: как живет Дарья Мороз
Минфин Украины подсчитал общую сумму кредитов от ЕС
Онколог назвал средний возраст развития рака в России
Автоэксперт рассказал об опасности покупки авто малоизвестных брендов
В Госдуме назвали рискованным план Запада и Украины по военному ответу
Власти Франции всерьез занялись медиагигантом Маска
Дальше
Самое популярное
СВО закончится в 2026-м? Какое предсказание сделал Жириновский
Россия

СВО закончится в 2026-м? Какое предсказание сделал Жириновский

В зоне СВО погиб известный актер Ткаченко: причины смерти, биография
Культура

В зоне СВО погиб известный актер Ткаченко: причины смерти, биография

Удары по энергетике Украины возобновились? Какие цели поразили 2 февраля
Россия

Удары по энергетике Украины возобновились? Какие цели поразили 2 февраля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.