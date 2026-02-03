Власти Франции всерьез занялись медиагигантом Маска

Правоохранители Франции провели обыск в национальных офисах социальной сети X, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску, сообщила прокуратура Парижа на своей странице в той же соцсети. Акция прошла при участии киберполиции и европейской полицейской службы Европол.

Во французских офисах компании Х проводится обыск, организованный отделом по борьбе с киберпреступностью прокуратуры Парижа совместно с CyberGEND и Европолом, — сказано в сообщении.

Обыск связан с расследованием, которое началось еще в январе 2025 года. Поводом для дела стали жалобы французского депутата и чиновника, которые обвинили соцсеть в использовании алгоритмов для иностранного вмешательства.

В рамках этого расследования к даче показаний вызвали владельца компании Илона Маска и ее бывшего гендиректора Линду Яккарино. Их допрос должен состояться 20 апреля.

Летом 2025 года дело передали в Национальную жандармерию. Следствие проверяет возможное вмешательство преступной группы в работу компьютерной системы соцсети и незаконное получение данных.

Ранее сообщалось, что Маск вернулся в большую политику и готов финансировать кампанию республиканцев на промежуточных выборах 2026 года в США. По словам аналитиков, его прохладные отношения с американским лидером Дональдом Трампом улучшились.