Смешиваю творог с манкой и тертым яблоком — запекаю. Пышное суфле «Яблочная нежность» готово за 35 минут. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для полезного завтрака, детского полдника или легкого десерта без лишних калорий.

Получается обалденная вкуснятина: невероятно воздушное, высокое и пористое суфле с нежнейшей, тающей текстурой, сочными вкраплениями яблока и тонким ванильным ароматом.

Для приготовления вам понадобится: 400 г творога, 2 средних яблока, 3 яйца, 5 ст. л. манной крупы, 5 ст. л. сахара, 1 ч. л. ванильного сахара, щепотка соли. Яблоки очистите от кожуры и натрите на крупной терке. Творог протрите через сито или взбейте блендером с яичными желтками, сахаром и ванилином. Добавьте тертое яблоко и манку, хорошо перемешайте и оставьте на 10 минут. Белки взбейте с щепоткой соли в устойчивую пену и аккуратно вмешайте в творожную массу. Выложите тесто в смазанную маслом форму и разровняйте. Выпекайте 30–35 минут в разогретой до 180 °C духовке до золотистого верха. Дайте суфле немного остыть в форме — оно немного осядет, но останется нежным и воздушным. Подавайте теплым или холодным.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.