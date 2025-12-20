Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 20:12

В США раскрыли трюк с черной краской и делом Эпштейна

CBS: материалы по делу Эпштейна содержат сотни закрашенных черным страниц

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Epstein Estate/House Oversight/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

По меньшей мере 550 страниц в рассекреченных документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна полностью замазаны черной краской, сообщает телеканал CBS. В частности, три отдельных документа суммарным объемом в 255 страниц и один 119-страничный файл помечены как полностью нечитаемые.

Еще как минимум 180 страниц в других материалах подверглись частичному редактированию, говорится в публикации. Это скрывает значительную часть информации от общественности.

Ранее Министерство юстиции США завершило масштабное обнародование бумаг, касающихся уголовного дела финансиста, которого обвиняли в торговле детьми для сексуальной эксплуатации. На сайте ведомства выложены сотни тысяч страниц, включающих снимки самого обвиняемого, экс-президента Билла Клинтона и покойного певца Майкла Джексона. Многие изображения подверглись значительной правке, а лица части присутствующих на них людей скрыты для защиты личности потерпевших.

Кроме того, согласно документам, опубликованным Минюстом США, в нью-йоркском особняке Эпштейна был обнаружен провокационный портрет бывшего президента США Билла Клинтона. На изображении политик представлен в известном синем платье своей стажерки Моники Левински.

США
Джеффри Эпштейн
уголовные дела
цензура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гуманоидные роботы вышли на сцену в Китае
Зеленский заявил, что ВСУ могут отойти из ДНР
На Западе забили тревогу из-за противостояния с Россией в одной сфере
ОДКБ и Африканский союз объединятся и станут партнерами
Кому проще накачать попу: разница в физиологии мужчин и женщин
Дмитриев прибыл в США на переговоры
Власти в Киеве предрекли конец из-за убийств детей
«Покойся с миром»: легендарный рокер ушел из жизни
Названа возможная причина взрыва в Химках
На Украине заявили о строительстве фортификаций по всей линии фронта
Выживший при взрыве в Химках подросток рассказал, что произошло
Сериал «Кухня»: в каком порядке смотреть, чтобы не упустить ни детали
Орбан объяснил, почему нельзя забирать замороженные активы России
Выросло количество пострадавших при взрыве в Химках
Убивший молодую пару пьяный водитель без прав пойдет под суд
«Его имя в афише привлекало внимание»: Машков о Лобоцком
В офисе Зеленского опровергли слова о подаренной книге про Волынскую резню
Подросток погиб при взрыве неустановленного предмета в Химках
Грузовик насмерть задавил ребенка на «зебре»
В США раскрыли трюк с черной краской и делом Эпштейна
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.