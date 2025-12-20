В США раскрыли трюк с черной краской и делом Эпштейна

По меньшей мере 550 страниц в рассекреченных документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна полностью замазаны черной краской, сообщает телеканал CBS. В частности, три отдельных документа суммарным объемом в 255 страниц и один 119-страничный файл помечены как полностью нечитаемые.

Еще как минимум 180 страниц в других материалах подверглись частичному редактированию, говорится в публикации. Это скрывает значительную часть информации от общественности.

Ранее Министерство юстиции США завершило масштабное обнародование бумаг, касающихся уголовного дела финансиста, которого обвиняли в торговле детьми для сексуальной эксплуатации. На сайте ведомства выложены сотни тысяч страниц, включающих снимки самого обвиняемого, экс-президента Билла Клинтона и покойного певца Майкла Джексона. Многие изображения подверглись значительной правке, а лица части присутствующих на них людей скрыты для защиты личности потерпевших.

Кроме того, согласно документам, опубликованным Минюстом США, в нью-йоркском особняке Эпштейна был обнаружен провокационный портрет бывшего президента США Билла Клинтона. На изображении политик представлен в известном синем платье своей стажерки Моники Левински.