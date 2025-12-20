Готовим закуску на новогодний стол за 15 минут. Фаршированные шляпки с креветками — о-о-очень вкусно. Эта закуска выглядит эффектно, готовится быстро и всегда первой исчезает с праздничного стола. Нежные шампиньоны, сливочная начинка со шпинатом и чесноком и сочные креветки создают идеальный баланс вкуса и текстур. Отличный вариант, когда нужно впечатлить гостей без долгой готовки.

Ингредиенты: шляпки шампиньонов — 10–12 шт., творожный сыр — 120 г, шпинат свежий — 40–50 г, чеснок — 2 зубчика, креветки очищенные — 20–24 шт., соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, оливковое масло — 1 ст. л.

Приготовление: шляпки шампиньонов аккуратно очистите, слегка смажьте оливковым маслом, посолите и поперчите. Выложите на противень и запекайте в разогретой до 180 °C духовке 5–7 минут, чтобы они немного размягчились. Тем временем мелко нарежьте шпинат, чеснок пропустите через пресс и смешайте с творожным сыром до однородности. Достаньте шляпки из духовки, начините их сырной смесью и сверху выложите по две креветки на каждую. Верните противень в духовку и запекайте ещё 5–7 минут, пока креветки не станут розовыми, а начинка — слегка румяной. Подавайте горячими или тёплыми.

