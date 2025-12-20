Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 11:00

На новогодний стол за 15 минут: фаршированные шляпки с креветками — о-о-очень вкусно

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Готовим закуску на новогодний стол за 15 минут. Фаршированные шляпки с креветками — о-о-очень вкусно. Эта закуска выглядит эффектно, готовится быстро и всегда первой исчезает с праздничного стола. Нежные шампиньоны, сливочная начинка со шпинатом и чесноком и сочные креветки создают идеальный баланс вкуса и текстур. Отличный вариант, когда нужно впечатлить гостей без долгой готовки.

Ингредиенты: шляпки шампиньонов — 10–12 шт., творожный сыр — 120 г, шпинат свежий — 40–50 г, чеснок — 2 зубчика, креветки очищенные — 20–24 шт., соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, оливковое масло — 1 ст. л.

Приготовление: шляпки шампиньонов аккуратно очистите, слегка смажьте оливковым маслом, посолите и поперчите. Выложите на противень и запекайте в разогретой до 180 °C духовке 5–7 минут, чтобы они немного размягчились. Тем временем мелко нарежьте шпинат, чеснок пропустите через пресс и смешайте с творожным сыром до однородности. Достаньте шляпки из духовки, начините их сырной смесью и сверху выложите по две креветки на каждую. Верните противень в духовку и запекайте ещё 5–7 минут, пока креветки не станут розовыми, а начинка — слегка румяной. Подавайте горячими или тёплыми.

Ранее мы готовили хрустящую картошку фри в духовке — все главные секреты. Такая улетает наравне со всеми деликатесами.

Проверено редакцией
Читайте также
Рецепт — находка для поста: жаркое по-монастырски в горшочках
Семья и жизнь
Рецепт — находка для поста: жаркое по-монастырски в горшочках
Авторский рецепт салата с креветками и цитрусовым желе
Семья и жизнь
Авторский рецепт салата с креветками и цитрусовым желе
Сырные шарики с селедкой на Новый год: закуска, которую съедят еще до боя курантов
Общество
Сырные шарики с селедкой на Новый год: закуска, которую съедят еще до боя курантов
Закусочные шарики «Винчики» из рыбки и яиц — подходят не только к вину
Общество
Закусочные шарики «Винчики» из рыбки и яиц — подходят не только к вину
«Русский медведь» к Новому году — этот салат точно завоюет внимание гостей: готовлю с грибочками и копченой колбасой
Общество
«Русский медведь» к Новому году — этот салат точно завоюет внимание гостей: готовлю с грибочками и копченой колбасой
шампиньоны
креветки
сыр
закуски
Новый год
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минобороны заявило об освобождении двух населенных пунктов
Телеведущий Молчанов отказался комментировать слухи о госпитализации
Постное блюдо на Новый год: потрясающий рецепт пирога с капустой
ЦИК назвал оптимальные сроки подготовки к выборам на Украине
В ДНР рассказали о бесчеловечной тактике ВСУ при отступлении
Куда поехать на Новый год с маленькими детьми: лучшие направления-2026
Названы пять главных препятствий на пути к миру на Украине
«Бросили, как котят»: пленный пристыдил Киев за живой щит из поваров
В Госдуме приготовили защиту от «эффекта Долиной»
Волчанск, Покровск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 20 декабря
Раскрыто число погибших в ДТП с фурами и пассажирским автобусом под Омском
Налет БПЛА на Воронежскую область вызвал задержку поездов
Россияне застряли на Шри-Ланке из-за отсутствия свободных самолетов
Депутат назвал ключевую тему прямой линии с Путиным
Власти захотели исключить деятельность астрологов из официальной экономики
США пригрозили задержанием прибывающим в страну детям-нелегалам
Присяга рэпера Macan попала на видео
Полковник раскрыл, где ВСУ могут начать контрнаступление под Новый год
Буданов выступил с признанием по мобилизации на Украине
В России построят опытный образец нового самолета
Дальше
Самое популярное
Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Общество

Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми
Общество

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.