За Долину берутся приставы, лютый холод до -23 в Москве: что дальше

Лариса Долина рискует попасть «под прицел» судебных приставов, Москву ждут сильнейшие морозы, в небо скоро поднимется «российский хищник» — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Терпение Лурье на исходе: приставы скоро придут за Долиной?

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной в Хамовниках Полина Лурье так и не смогла вселиться в жилплощадь, которую отсудила у певицы: артистка не приехала на встречу, а документ на представление интересов у ее представителя оказался составлен с юридическими нарушениями.

Адвокат Светлана Свириденко рассказала, что изначально передача ключей и подписание акта о передаче жилья были запланированы на 9 января. По ее словам, на встречу вместо Долиной пришел «ее представитель, доброжелательный мужчина». При этом, как рассказала Свириденко, в принесенном им документе не были прописаны его полномочия передать квартиру новой собственнице.

Позже Telegram-канал Mash предположил, что певица могла отправиться в Абу-Даби с дочкой и внучкой. По сведениям журналистов, она отдыхает на острове Саадият в пятизвездочном отеле Rixos Premium Saadiyat Island. Известно, что постояльцам отеля доступны бассейн, спа, массаж, спортзал, теннис и вечеринки с диджеями. Сутки проживания и развлечений обходятся туристам от 80 тыс. рублей за стандартный номер до 540 тыс. рублей за виллу.

Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Адвокат Долиной Мария Пухова подтвердила изданию «Фонтанка», что артистка находится в отъезде и передать ключи лично теперь сможет только в 20-х числах января, когда вернется. Свириденко между тем не исключила, что Лурье не будет ждать новой даты для встречи с Долиной и обратится к судебным приставам. По закону она сможет это сделать после 13 января, поскольку на исполнение решения суда стандартно дается пять рабочих дней. Более всего, по словам адвоката, Лурье расстраивает отсутствие информации от певицы.

«Доверенность и из-за границы отправить как-то можно. Это сложно, но возможно. Хотя бы какую-то информацию нам предоставили, но пока информации нет. Мы даже не знаем достоверно, где она (Долина. — NEWS.ru) сейчас находится», — сказала Свириденко.

Юрист пояснила, что не знает, как объяснить подобное поведение Долиной. При этом она допустила, что певица может не разбираться в подобных вопросах.

«Возможно, адвокат до нее неправильно доносит информацию. Потому что мы говорили: если она уезжает, то пусть оставит доверенность. Я думаю, Долина как раз некомпетентна в таких вопросах. В этом случае задача ее адвоката заключается в том, чтобы ей объяснить», — отметила собеседница.

Адвокат Сергей Жорин предположил, что отъезд певицы похож на «типичную реакцию человека, оказавшегося в жестком имущественном и юридическом конфликте».

«Часто так поступают не из расчета, а из нежелания прямо сейчас разруливать ситуацию. Также это может быть ошибочная логика. Многие искренне верят, что „если я не передала ключи, значит, не признала сделку“, „пока я не в стране, со мной ничего нельзя сделать“. С точки зрения права это, мягко говоря, не так», — подчеркнул правозащитник.

Адвокат певицы Ларисы Долиной Мария Пухова на рассмотрении иска о выселении Долиной из квартиры в Московском городском суде Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Жорин также объяснил механику действий судебных приставов, если Лурье решится на такой шаг. По его словам, Долина при таком раскладе рискует стать фигурантом административного или уголовного дела.

«В случае обращения к приставам возбуждается исполнительное производство, пристав выносит требования об исполнении. За неисполнение накладывает штрафы, сначала административные. Затем — повторные, увеличенные. Штрафы могут назначаться многократно, пока требование не будет исполнено», — добавил Жорин.

Собеседник добавил, что в случае злостного и систематического неисполнения певицей решения суда ее действия могут быть квалифицированы по статье 315 УК РФ. Наказываются штрафом в размере до 50 тыс. рублей, в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо обязательными работами на срок до 240 часов. Либо же — исправительными работами сроком до одного года, арестом на срок до трех месяцев, лишением свободы на срок до одного года.

Лютый холод надвигается на Москву: когда ждать?

В конце недели в Москве погоду будет определять сибирский антициклон, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в столицу придут крепкие морозы.

«В пятницу в тылу циклона в облаках появятся просветы, не обойдется без небольшого снега, под утро подморозит до -15 градусов, в дневные часы — от -7 до -12 градусов. В выходные усилится влияние западного крыла сибирского антициклона. Осадки прекратятся, облака поредеют, стужа усилится. По ночам морозы окрепнут: в субботу — до -18 градусов, в воскресенье — от -18 до -23 градусов, после полудня — не выше -15 градусов», — рассказал метеоролог.

Между тем, по данным метеосервисов, пятница, 16 января, встретит москвичей пасмурной и снежной погодой. Дневная температура составит около -8 градусов, а ночью столбик термометра опустится до -15 градусов. В атмосфере будет сохраняться повышенное давление около 754 мм ртутного столба, а ветер ожидается умеренный, южного направления.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В субботу, 17 января, согласно прогнозам, характер погоды начнет меняться. Температурный фон понизится. Днем ожидается около -13 градусов, а ночью похолодает до -19 градусов. Снег будет продолжаться, а атмосферное давление немного подрастет.

В небе появится новый «российский хищник»: как готовится к полету Су-75 Checkmate?

Первый полет новейшего сверхзвукового истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate запланирован на 2026 год, пишут «Известия». Самолет был впервые продемонстрирован в виде макета на авиасалоне МАКС в августе 2021 года.

Издание уточняет, что Су-75 является желаемой машиной для ВСК России за счет своей малозаметности, маневренности и всережимности. У этих самолетов есть все шансы заменить МиГ-29, а на мировом рынке — конкурировать с любыми самолетами поколений 4++ класса, современными F-16 и не только. Су-75 станет первым российским однодвигательным реактивным истребителем, в СССР такими машинами были МиГ-21 и МиГ-23.

В конце года также стало известно, что истребитель Су-57 впервые поднялся в воздух с перспективным двигателем пятого поколения «изделие 177». В Ростехе уточнили, что новый агрегат разработан Объединенной двигателестроительной корпорацией специально для авиационных комплексов пятого поколения.

Гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов отмечал, что Су-57 продемонстрировал эффективность в выполнении новых боевых задач и продолжает совершенствовать свои тактико-технические характеристики. По словам руководителя, российский самолет превосходит зарубежные аналоги по ряду ключевых параметров и успешно подтвердил свои стелс-качества в новых типах боевых миссий.

