Младенцы массово умирали все праздники: ЧП в роддоме Новокузнецка

Руководитель Минздрава Кузбасса Андрей Тарасов подтвердил аномально высокую смертность среди младенцев в родильном доме № 1 в Новокузнецке. Делом уже занимаются надзорные ведомства и следователи. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Закрылись из-за ОРВИ

В новокузнецкой больнице, на базе которой работает родильный дом, уже сообщили, что временно не принимают рожениц. Но при этом в качестве причины была указала эпидемиологическая ситуация с респираторными заболеваниями.

«В связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией в акушерском стационаре № 1 НГКБ № 1 им. Г. П. Курбатова по санитарно-эпидемиологическим показаниям приостановлена госпитализация пациенток на время проведения карантинных мероприятий. Дефицита кадров в стационаре нет. О дате открытия стационара сообщим позже», — сообщили в медучреждении.

В Новокузнецке, население которого превышает 500 тыс. человек, при городской больнице действуют два роддома. После закрытия одного из них всех рожениц отправляют в акушерский стационар № 2.

Губернатор Илья Середюк пишет, что временно отстранил главного врача больницы Виталия Хераскова от должности.

«Принял решение на период ее проведения отстранить от должности главного врача Виталия Хераскова и дал соответствующее поручение министру здравоохранения Кузбасса», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Сам главврач вступился за своих подчиненных и заверил, что в количестве смертей нет тенденции, это лишь совпадение.

«С конца декабря в роддоме действительно родилось несколько недоношенных детей с патологиями, однако все случаи разные. Мы не считаем, что их можно объединять в одну тенденцию. Проверка продолжается, но вину врачей я категорически отрицаю», — заявил он в комментарии Telegram-каналу Mash.

Санитарки на должностях медсестер?

О массовой гибели младенцев в родильном отделении сообщал портал NGS42 со ссылкой на источник в медицинских кругах. По его данным, речь идет о гибели шести детей, трое из которых скончались в один день — 8 января.

«Один умер в первую неделю нового года, 8 января — сразу трое, еще двое — позавчера», — сказал собеседник издания.

Также он отметил, что в родильном доме на ставках медсестер якобы работают санитарки. Может ли это быть связано с летальностью — не уточняется.

РИА Новости писало, что, по уточненным данным, за праздничные выходные в роддоме скончались девять младенцев.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Проверка на халатность

В областном управлении СКР сообщили о начале доследственной проверки по статье о халатности в отношении должностных лиц роддома.

«В настоящее время следователями СК проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление и всестороннее изучение причин и обстоятельств произошедшего», — подтвердили в ведомстве.

Сломали ключицу, потому что «не умеет рожать»

В региональном Минздраве тем временем сообщили, что четыре ребенка остаются под наблюдением в отделении интенсивной терапии.

«По информации Министерства здравоохранения Кузбасса, с 1 декабря 2025 г. по 11 января 2026 г. в родильном доме № 1 города Новокузнецка было принято 234 родов», — рассказали РЕН ТВ в пресс-службе ведомства.

32 ребенка проходили лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии, 17 младенцев находились в крайне тяжелом состоянии, 16 из них — недоношенные, в том числе с экстремально низкой массой тела. Известно, что проверку по серии смертей начали в областном Росздравнадзоре и прокуратуре.

По словам пациенток, ранее одному из малышей, предварительно, оторвали руку во время родов. Другому младенцу в 2024 году сломали ключицу, обвинив его мать в неумении рожать.

«Врачам максимально безразлично состояние пациентов и их маленьких малышей, очень жаль, что в больницах работают настолько бессердечные люди», — пишет одна из женщин в отзывах на роддом.

Роженицы говорят, что сотрудники позволяли себе грубить пациентам, а на местах часто не бывает специалистов. Пациентки также убеждены в некорректной диагностике и направлениях от врачей: одна из женщин говорит, что ее ребенок умер, когда она была направлена на естественные роды вместо кесарева сечения.

