Ни вентиляции, ни мыла: что творилось в роддоме, где умерло 9 младенцев

В роддоме № 1 Новокузнецка Кемеровской области в новогодние праздники погибли девять младенцев. Сейчас деятельность учреждения временно приостановили. Губернатор Кузбасса поручил проверить все роддома и перинатальные центры региона на готовность к самым сложным случаям. Корреспонденты NEWS.ru выяснили, что же на самом деле происходило за закрытыми дверями медицинского учреждения.

Что произошло в новокузнецком роддоме

13 января стало известно, что в родильном доме № 1 Новокузнецка с начала января умерли девять младенцев. Один из новорожденных скончался на первой неделе января, затем в один из дней умерло сразу трое детей. Сейчас учреждение закрыто на карантин из-за распространения гриппа и ОРВИ.

Минздрав Кемеровской области заявил, что причиной смерти детей стала тяжелая внутриутробная инфекция. По данным ведомства, с 1 декабря 2025 по 11 января 2026 года в медучреждении было принято 234 родов. 32 ребенка проходили лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии, 17 находились при этом в крайне тяжелом состоянии. 16 были недоношенными, в том числе с экстремально низкой массой тела.

В то же время временно отстраненный от работы главврач Новокузнецкой городской клинической больницы № 1, где скончались девять младенцев, Виталий Херасков в беседе с журналистами заявил, что точная причина смерти детей пока неизвестна. По его словам, роддом принимал сложных, недоношенных пациентов с патологиями.

Оказалось, что за последние два года учреждению было вынесено 170 предостережений. В 2024 году медицинское учреждение получило 156 предостережений.

В числе выявленных нарушений указывались неработающая система вентиляции, а также отсутствие базовых средств гигиены, включая дозаторы с жидкими растворами и мылом. В 2025 году количество предостережений, по данным СМИ, значительно сократилось — за весь год их было вынесено 14.

В каких условиях рожали женщины в новокузнецком роддоме

Роддом № 1 находится на улице Сеченова в самом центре Новокузнецка рядом с городской больницей. Четырехэтажное кирпичное здание с пластиковыми окнами выглядит добротно. Только недавно стало известно, что за два последних года какое-то время в нем не работала система вентиляции, отсутствовали базовые средства гигиены, включая дозаторы и растворы с мылом.

Как пишут Telegram-каналы, еще до массовой гибели младенцев в учреждении случился вопиющий инцидент: во время родов врачи оторвали новорожденному руку. Случай стал основанием для начала доследственной проверки по статье о халатности.

Женщины, которые лежали в этом роддоме, годами жаловались на антисанитарию и равнодушие врачей. Жительница города Анна сообщила NEWS.ru, что с ужасом вспоминает, как три года назад рожала в роддоме своего первенца.

«На 27-й неделе мне сделали кесарево сечение. После родов мне стало очень плохо, не хватало воздуха. В операционной не было анестезиолога, его позвала санитарка. Врачи пошутили: „Не дергайся, думаешь, нам приятно в твоей требухе ковыряться?“ Эту фразу я запомнила на всю жизнь. В результате шов загноился, меня перевезли в городскую больницу в женское отделение. Сына отправили в реанимацию», — вспомнила Анна.

За что пациенты хвалят новокузнецкий роддом № 1

«Все не совсем так, как говорят об этом в СМИ», — поделилась с корреспондентом NEWS.ru жительница Новокузнецка Ирина. В феврале прошлого года она родила здоровую девочку в печально известном роддоме № 1. Собеседница рассказала, что лежала в платной палате. Врачи учреждения показались ей очень душевными людьми. Они помогали ей во всем.

«Я лежала в этом роддоме два раза на сохранении из-за высокого давления. Роды у меня были с осложнениями. Когда пришла пора делать кесарево сечение, тут же собрали консилиум, и все прошло хорошо. У меня только приятные впечатления», — продолжила Ирина.

Девушка сказала, что хочет поблагодарить свою акушерку. «Каждое утро в одно и то же время лечащий врач подходила ко мне, все рассказывала и объясняла. Все было очень чисто и хорошо. А откуда появились такие жуткие новости, я не знаю», — говорит Ирина.

Почему погибли дети в новокузнецком роддоме

Академик РАН Геннадий Онищенко предположил, что причиной смерти детей могла стать бактериальная инфекция. По его словам, в медучреждении были проблемы, в частности нарушение системного контроля за состоянием персонала. Профессор кафедры педиатрии и руководитель отделения детских инфекционных заболеваний Московского областного научно-исследовательского клинического института им. Владимирского Елена Мескина заявила, что точный диагноз смогут определить только специалисты после проведения экспертизы.

«Я бы не стала утверждать, что младенцы могли погибнуть из-за ОРВИ. Нельзя назвать точную причину смерти, не видя анализов и медицинских документов. Причин смерти может быть множество. Нужно брать каждую историю болезни и разбираться, что случилось», — сказала она в комментарии NEWS.ru.

По словам медика, существуют различные респираторные инфекции, способные поражать дыхательные пути и вызвать серьезные заболевания у младенцев.

Как накажут виновных после смерти детей в новокузнецком роддоме

Тем не менее по факту смерти новорожденных Следственным комитетом по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). Медикам может грозить лишение свободы на срок до семи лет, заявил в разговоре с NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия.

«В ходе расследования картина может быть дополнена новыми деталями, которые будут квалифицированы дополнительно по иным статьям Уголовного кодекса РФ», — пояснил адвокат.

Депутат Ярослав Нилов в беседе с NEWS.ru заявил, что все роддома должны немедленно провести профилактическую работу, особенно это важно для тех учреждений, где находятся дети с еще не сформировавшимся иммунитетом, которые входят в группу повышенного риска. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила NEWS.ru, что трагедия требует тщательного разбирательства.

«Случившееся в роддоме Новокузнецка — это однозначно системная ошибка в оказании медицинской помощи. Надзорные органы должны установить конкретные причины случившегося и сделать выводы», — прокомментировал NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

