Раскрыто, что грозит персоналу роддома Новокузнецка после гибели младенцев Адвокат Багатурия: сотрудникам роддома в Новокузнецке грозит до семи лет тюрьмы

Сотрудникам родильного дома № 1 в Новокузнецке, где погибли несколько младенцев, может грозить лишение свободы на срок до семи лет, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, действия медиков, предварительно, попадают под статью о халатности. Адвокат отметил, что в ходе расследования картина может быть дополнена новыми существенными деталями.

Эта ситуация с гибелью младенцев в роддоме Новокузнецка очень походит на халатность. За такое наказывают лишением свободы на срок до семи лет. Возможно, при расследовании вскроются иные подробности, которые будут квалифицированы дополнительно по иным статьям Уголовного кодекса РФ, — пояснил Багатурия.

Ранее стало известно, что в родильном доме № 1 Новокузнецка с начала января умерли девять младенцев. Сейчас учреждение закрыто на карантин из-за распространения гриппа и ОРВИ.

Впоследствии губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил, что главврача роддома № 1 в Новокузнецке временно отстранили от работы. По словам главы региона, профильные ведомства организовали проверку в медучреждении.