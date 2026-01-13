В Госдуме сделали однозначный вывод о гибели младенцев в Новокузнецке Депутат Куринный: системная ошибка привела к трагедии в роддоме Новокузнецка

Трагедия с гибелью девяти младенцев в новокузнецком роддоме является следствием системной ошибки в оказании медицинской помощи, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. По его словам, реакция на произошедшее должна быть максимально открытой и последовательной. Также он направил запрос генпрокурору РФ Александру Гуцану и руководителю Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алле Самойловой, в котором попросил взять ситуацию под личный контроль.

Случившееся в роддоме № 1 города Новокузнецка — это однозначно системная ошибка в оказании медицинской помощи. Надзорные органы должны установить конкретные причины случившегося и сделать выводы. Абсолютно убежден, что реакция должна быть публичная, выявленные нарушения названы и доведены до всех заинтересованных лиц, виновные привлечены к установленной законом ответственности. Глубокие соболезнования родным и близким погибших детей, — высказался Куринный.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что гибель младенцев в роддоме в Новокузнецке является невероятным горем. По ее словам, трагедия требует тщательного разбирательства по многим ключевым вопросам.