Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 12:14

В Госдуме отреагировали на печальную статистику нелегальных стоматологий

Куринный пообещал обратиться в Генпрокуратуру из-за нелегальных стоматологий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный потребовал усилить контроль за сферой стоматологических услуг в РФ на фоне роста нелегальных клиник и пообещал направить соответствующий запрос в правительство и Генпрокуратуру РФ. В беседе с NEWS.ru он заявил, что поводом для жесткой реакции стала печальная статистика, свидетельствующая о высоком проценте нарушений в работе таких учреждений.

Высокий процент нарушений говорит об отсутствии системного контроля за стоматологическими услугами со стороны государственных надзорных органов. В этих условиях прибыль извлекается любой ценой, даже ценой здоровья пациентов. С самого начала введения мониторинга на проверки бизнеса мы требуем не распространять его на услуги и товары, связанные со здоровьем. Направлю соответствующий запрос в правительство РФ и Генеральную прокуратуру по этому поводу, — пояснил Куринный.

Ранее сообщалось, что женщине из Москвы испортили зубы в стоматологической клинике, которой она заплатила 880 тыс. рублей. Теперь она не может нормально есть и говорить, а также мучается от боли и бессонницы.

До этого председатель Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков заявил, что стоматологов, взимающих плату за услуги по полису обязательного медицинского страхования, следует привлекать к ответственности. По его словам, соответствующее требование уже было направлено в Генеральную прокуратуру России.

стоматологи
Алексей Куринный
Генпрокуратура
здоровье
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Охрана за 15 млн рублей не спасла учеников от школьницы-поджигательницы
Вскрылись неприятные подробности о буллинге в красноярской школе
Ревнивец с репутацией праведника: мулла признался в убийстве жены
Раскрыты новые детали нападения восьмиклассницы на школу в Красноярске
Россиянка пережила клиническую смерть после купания в море в Таиланде
Девочку с ножом из красноярской школы доставили на допрос
Политолог ответил, как украинцы без боя могут свергнуть Зеленского
Ученица красноярской школы раскрыла жуткие подробности инцидента с поджогом
Готовивший теракт в колонии на Кубани рассказал о своих планах
Бастрыкин запросил у ВККС согласие на возбуждения дела против судьи
МИД рассказал о контактах России с Данией
В Центробанке нарастает тревога после повышения НДС до 22%
Россиян предупредили о надвигающихся магнитных бурях
В школе высказались о травле поджигательницы одноклассниками
Число пострадавших от рук школьницы-поджигательницы увеличилось
В России стартовал отбор в отряд космонавтов с помощью ИИ
Юный извращенец изнасиловал мигрантку в яме: как наказали подростка?
Благотворительная акция «Тележки Добра» состоится в 10 городах России
Посадившего самолет в поле пилота переманивают за рубеж
Психолог назвала тревожные сигналы в поведении детей
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.