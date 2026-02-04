В Госдуме отреагировали на печальную статистику нелегальных стоматологий

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный потребовал усилить контроль за сферой стоматологических услуг в РФ на фоне роста нелегальных клиник и пообещал направить соответствующий запрос в правительство и Генпрокуратуру РФ. В беседе с NEWS.ru он заявил, что поводом для жесткой реакции стала печальная статистика, свидетельствующая о высоком проценте нарушений в работе таких учреждений.

Высокий процент нарушений говорит об отсутствии системного контроля за стоматологическими услугами со стороны государственных надзорных органов. В этих условиях прибыль извлекается любой ценой, даже ценой здоровья пациентов. С самого начала введения мониторинга на проверки бизнеса мы требуем не распространять его на услуги и товары, связанные со здоровьем. Направлю соответствующий запрос в правительство РФ и Генеральную прокуратуру по этому поводу, — пояснил Куринный.

Ранее сообщалось, что женщине из Москвы испортили зубы в стоматологической клинике, которой она заплатила 880 тыс. рублей. Теперь она не может нормально есть и говорить, а также мучается от боли и бессонницы.

До этого председатель Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков заявил, что стоматологов, взимающих плату за услуги по полису обязательного медицинского страхования, следует привлекать к ответственности. По его словам, соответствующее требование уже было направлено в Генеральную прокуратуру России.