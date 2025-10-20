В России предложили наказывать стоматологов, навязывающих платные услуги

Стоматологов, взимающих плату за услуги по полису обязательного медицинского страхования, следует привлекать к ответственности, заявил NEWS.ru председатель Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков. По его словам, соответствующее требование уже было направлено в Генеральную прокуратуру России.

Я выражаю озабоченность ситуацией, сложившейся в сфере оказания стоматологических услуг в государственных поликлиниках по программе ОМС. Несмотря на то что, согласно законодательству, стоматологическая помощь по полису должна предоставляться гражданам бесплатно, они сталкиваются с систематическими нарушениями прав. Мы обратились к генпрокурору РФ с просьбой принять меры по устранению выявленных нарушений, а также обеспечить контроль за соблюдением законодательства, — высказался Курбаков.

Он пояснил, что стоматологические клиники навязывают услуги, которые должны быть бесплатными по закону. По его словам, пациенты вынуждены платить от пяти до шести тысяч рублей и больше за новые материалы и анестезию, что вызывает недоверие к системе здравоохранения и нарушает права граждан.

Прошу провести комплексную проверку следующих аспектов: законность навязывания оплаты за услуги, входящие в перечень бесплатных по программе ОМС, прозрачность информирования пациентов о стоимости и необходимости допуслуг и соблюдение требований законодательства о праве граждан на бесплатную медпомощь. Кроме того, необходимо проверить возможные случаи коррупционных схем или злоупотреблений со стороны медицинских работников и руководства учреждений, — добавил Курбаков.

Член общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко заявил, что внедрение взносов на ОМС для безработных представляет собой сложную задачу, требующую тщательной проработки. Он отметил необходимость четкого определения категорий неработающих граждан для успешной реализации данной инициативы.