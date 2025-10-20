Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 17:25

В России предложили наказывать стоматологов, навязывающих платные услуги

Активист Курбаков призвал наказать стоматологов, берущих плату за услуги по ОМС

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Стоматологов, взимающих плату за услуги по полису обязательного медицинского страхования, следует привлекать к ответственности, заявил NEWS.ru председатель Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков. По его словам, соответствующее требование уже было направлено в Генеральную прокуратуру России.

Я выражаю озабоченность ситуацией, сложившейся в сфере оказания стоматологических услуг в государственных поликлиниках по программе ОМС. Несмотря на то что, согласно законодательству, стоматологическая помощь по полису должна предоставляться гражданам бесплатно, они сталкиваются с систематическими нарушениями прав. Мы обратились к генпрокурору РФ с просьбой принять меры по устранению выявленных нарушений, а также обеспечить контроль за соблюдением законодательства, — высказался Курбаков.

Он пояснил, что стоматологические клиники навязывают услуги, которые должны быть бесплатными по закону. По его словам, пациенты вынуждены платить от пяти до шести тысяч рублей и больше за новые материалы и анестезию, что вызывает недоверие к системе здравоохранения и нарушает права граждан.

Прошу провести комплексную проверку следующих аспектов: законность навязывания оплаты за услуги, входящие в перечень бесплатных по программе ОМС, прозрачность информирования пациентов о стоимости и необходимости допуслуг и соблюдение требований законодательства о праве граждан на бесплатную медпомощь. Кроме того, необходимо проверить возможные случаи коррупционных схем или злоупотреблений со стороны медицинских работников и руководства учреждений, — добавил Курбаков.

Член общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко заявил, что внедрение взносов на ОМС для безработных представляет собой сложную задачу, требующую тщательной проработки. Он отметил необходимость четкого определения категорий неработающих граждан для успешной реализации данной инициативы.

стоматологи
активисты
врачи
законы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Саркози принял необычного посетителя перед отправкой в заключение
«Не зарплата, а пособие по старости». Что Роднина сказала о пенсии, реакция
«Подсудимые не присутствуют»: экс-нардеп о переговорах в Венгрии
«Ляхи испугались!» Польские наемники в панике бегут от РФ
Юрист ответил, что грозит учителю из Бурятии за сломанную школьнику руку
Россиянам дали неутешительный прогноз по вторичке на 2026 год
В Британии раскрыли, о чем страна собирается договориться с Польшей
Известная певица и актриса выступила на «Разговорах о важном»
Сотрудников ядерного агентства отстранили от работы из-за шатдауна в США
Россиянин пытался похитить ребенка на улице
В России зарегистрировали товарный знак известного модного дома
Стало известно, признал ли экс-глава курской корпорации развития вину
В Киеве раскрыли траты на защиту критической инфраструктуры
Захарова поставила Каллас на место после слов о Путине
Еще один российский миллиардер перестал быть холостяком
От листа до конструкции: технологии и этапы производства на одном заводе
Названы причины трагедии с выпавшей из окна восьмиклассницей
Мелкого текста в рекламе с энергетиками станет в разы больше
«Аналог каторги»: в ГД высказались об инициативе 12-летнего обучения
В Госдуме пословицей ответили на угрозы ЕС о полном отказе от газа из РФ
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента
Общество

Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.