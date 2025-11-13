Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 11:13

Врач назвала неожиданную причину частых простуд у ребенка

Стоматолог Петрова: больной молочный зуб может вызвать у ребенка частые простуды

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Больной молочный зуб может стать причиной частых простуд у ребенка, заявила «Вечерней Москве» стоматолог Татьяна Петрова. Она отметила, что при такой проблеме у детей нередко снижается иммунитет.

Больной зуб — это постоянный источник стресса и воспаления для детского организма. Даже если ребенок не жалуется на боль, хроническое воспаление может снижать иммунитет и вызывать частые простуды, — отметила Петрова.

Она предупредила, что в разрушенном и больном молочном зубе зачастую возникает очаг инфекции. Это впоследствии может повредить зачаток постоянного зуба, вызвать воспаление десен и в целом ухудшить состояние организма.

Ранее гигиенист Инна Гришина заявила, что стресс, механические повреждения и неправильный прикус могут привести к сколам и трещинам на зубах. По ее словам, с такой проблемой нередко сталкиваются люди, испытывающие постоянное нервное напряжение, а также спортсмены.

здоровье
стоматологи
дети
заболевания
