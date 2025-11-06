Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 05:20

«Не покажут в рекламе»: врач раскрыла, как на самом деле надо чистить зубы

Гигиенист Гришина: чистить зубы необходимо с помощью щетки и нити

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для полноценной гигиены полости рта необходимо использовать не только щетку, но и зубную нить, заявила NEWS.ru врач-гигиенист Инна Гришина. По ее словам, комплексная чистка помогает поддерживать чистоту межзубных промежутков.

Эту технику правильной чистки зубов не покажут в рекламе. Во-первых, держите щетку правильно: угол наклона должен быть 45 градусов по отношению к линии десен. Это позволяет щетинкам более эффективно удалить налет. Еще должна присутствовать зубная нить. Однако важно использовать ее правильно: возьмите 40–50 см нити и оберните ее вокруг указательных пальцев, оставив небольшой промежуток между ними. Протягивайте ее между зубами, аккуратно двигаясь вверх и вниз, чтобы очистить пространство от остатков пищи и налета, — поделилась Гришина.

Она порекомендовала делать мягкие круговые движения при чистке зубов, чтобы избежать давления на десны и снизить риск их повреждения. Также врач напомнила о важности чистки жевательных поверхностей. По ее словам, это поможет удалить остатки пищи и налет.

Обратите внимание на задние зубы — часто до них люди просто не добираются. Использование более узкой щетки или специальной щетки для труднодоступных мест поможет не упустить эти участки. Кроме того, не забывайте о языке. На его поверхности скапливаются бактерии, которые могут привести к неприятному запаху изо рта. В данном случае следует использовать специальный скребок или обратную сторону щетки, чтобы удалить налет, — добавила Гришина.

Она добавила, что, помимо нити, можно использовать межзубные щетки и ирригатор для эффективного удаления налета и остатков пищи без повреждения десен. Кроме того, по словам врача, важно соблюдать регулярность: зубы следует чистить не реже двух раз в день.

Ранее хирург-стоматолог Надежда Патлатая заявила, что во время прорезывания зубов мудрости следует полоскать рот антисептиками. По ее словам, если боль становится сильной, можно принять обезболивающее или противовоспалительное средство.

