День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 12:58

ВСУ остались без важного объекта в районе Доброполья после атаки ВС России

МО: российские военные уничтожили энергообъект ВСУ в районе Доброполья

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Российские военнослужащие группировки «Центр» уничтожили объект энергетики, используемый для обеспечения Вооруженных сил Украины в районе Доброполья Донецкой Народной Республики, сообщили в Министерстве обороны РФ. Цель была поражена расчетами войск беспилотных систем с применением ударных дронов «Герань-2».

Объект энергетики противника был уничтожен расчетами войск беспилотных систем группировки войск «Центр» с применением БПЛА «Герань-2» в районе населенного пункта Доброполье, — говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что подразделения Центральной группировки войск за неделю отбили 54 попытки наступления ВСУ вблизи Красноармейска. Как уточнили в военном ведомстве, украинские формирования пытались прорвать кольцо окружения вокруг своих сил.

Кроме того, заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Максим Жорин сообщил о крайне тяжелой ситуации для Украины на линии фронта. По его словам, Киев утрачивает не только отдельные населенные пункты, но и целые направления из-за стремительного продвижения российских военных подразделений.

Минобороны РФ
ВС РФ
ВСУ
ДНР
энергетика
атаки
удары
БПЛА
беспилотники
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме рассказали, к чему приведет заморозка тарифов
Ветеринары из Москвы спасли кота с более чем 20 пулевыми ранениями
Желающего «стать шахидом» мигранта задержали в российском городе
Педиатр ответила, можно ли отправлять ребенка в школу с насморком
Трихолог назвала признаки, когда выпадение волос нельзя считать нормой
МакSим трогательно высказалась о матерях
Все спросят рецепт: сельдь под шубой с копченой курицей
Девушка спустила миллионы из родительского сейфа на мошенников
Взрослый мужчина насильно обнял и зацеловал девочку рядом со школой
Лепс сделал одно заявление об артистах, отмывающих репутацию в Донбассе
Лавров одной фразой высмеял слухи о своем «исчезновении»
В Германии арестован подозреваемый по делу о подрыве «Северных потоков»
На Сахалине выросло число погибших при обрушении строящегося здания
Песков назвал главный дестабилизирующий фактор на Украине
В Госдуме призвали вернуть деньги за жилье проигравшей Долиной в суде Лурье
Ветеран «Спартака» призвал назначить Романова главным тренером красно-белых
Россиянам рассказали, как отличить налоговиков от мошенников
Шах и мат мошенникам? Период охлаждения для сделок с жильем: детали
Как отдыхаем в 2026 году: производственный календарь с переносами
«У каждого поколения свой моральный облик»: Лепс о патриотизме
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.