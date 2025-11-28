ВСУ остались без важного объекта в районе Доброполья после атаки ВС России

Российские военнослужащие группировки «Центр» уничтожили объект энергетики, используемый для обеспечения Вооруженных сил Украины в районе Доброполья Донецкой Народной Республики, сообщили в Министерстве обороны РФ. Цель была поражена расчетами войск беспилотных систем с применением ударных дронов «Герань-2».

Объект энергетики противника был уничтожен расчетами войск беспилотных систем группировки войск «Центр» с применением БПЛА «Герань-2» в районе населенного пункта Доброполье, — говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что подразделения Центральной группировки войск за неделю отбили 54 попытки наступления ВСУ вблизи Красноармейска. Как уточнили в военном ведомстве, украинские формирования пытались прорвать кольцо окружения вокруг своих сил.

Кроме того, заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Максим Жорин сообщил о крайне тяжелой ситуации для Украины на линии фронта. По его словам, Киев утрачивает не только отдельные населенные пункты, но и целые направления из-за стремительного продвижения российских военных подразделений.