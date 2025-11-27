День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 14:53

«Целые направления»: на Украине оценили наступление ВС России

MWM: наступление ВС России заставляет ВСУ терять целые направления

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

На линии фронта для Украины складывается крайне тяжелая ситуация, сообщил заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Максим Жорин. По его словам, которые передает издание Military Watch Magazine, Киев теряет не только отдельные населенные пункты, но и целые направления, поскольку подразделения российской армии стремительно продвигаются вперед.

На данный момент речь уже идет не о сдаче отдельных населенных пунктов, а о потере целых направлений, — заявил Жорин.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что украинская армия испытывает острую нехватку операторов беспилотников из-за значительных потерь среди этих специалистов. Он отметил, что интенсивность атак дронов на территорию России может снизиться из-за сокращения «базы» ВСУ.

До этого российские силовики сообщили, что военнослужащие 10-го армейского корпуса ВСУ отказываются выполнять приказы своего командования в районе Купянска Харьковской области. Согласно данным радиоперехвата, украинские бойцы не идут в атаки.

Также сообщалось, что ВСУ стягивают наемников из Колумбии в Харьков после освобождения Купянска Вооруженными силами РФ. Как указал военный эксперт Виталий Киселев, украинские солдаты тщательно готовили город к обороне, превратив домостроения частного сектора и многоэтажки в фортификационные сооружения.

ВС РФ
ВСУ
Украина
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме высказались об угрозе Лепса «отстреливать» журналистов на свадьбе
«Странно слышать»: Захарова о скандальном заявлении премьер-министра Японии
Грушко объяснил, почему ЕС не участвует в переговорах по Украине
Интернет-омбудсмен оценил возможность блокировки WhatsApp в России
Раскрыты неожиданные цифры по средним «чекам» мошенников
Россиян начнут штрафовать за непрошенную рассылку интимных фото
Адольф Гитлер победил на региональных выборах в Намибии
Никиту Симоняна похоронили на Ваганьковском кладбище
Как перенести контакты с Айфона на Андроид: пошаговая инструкция
Врач назвал способы побороть страх перед МРТ
«История не окончена»: военэксперт раскрыл будущее Харькова
«Жужжалка» вышла в эфир со словом «математичка»
Дерматолог развеяла миф о ночных и дневных кремах
В Европе согласились на возвращение России в G8, но с одним нюансом
Слухи об алкоголизме, аборт, слова о Зеленском: как живет Татьяна Кравченко
Мошенники придумали «госпрограммы» для обмана пенсионеров
Стало известно, что может сорвать личный визит Орбана в Москву
«Для топки»: Захарова колко ответила на железнодорожные планы Латвии
HR-эксперт дал совет, как работать продуктивнее
«Хватит переть чушь»: друг опроверг слухи о девочке, убившей мать
Дальше
Самое популярное
Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.