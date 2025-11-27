На линии фронта для Украины складывается крайне тяжелая ситуация, сообщил заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Максим Жорин. По его словам, которые передает издание Military Watch Magazine, Киев теряет не только отдельные населенные пункты, но и целые направления, поскольку подразделения российской армии стремительно продвигаются вперед.

На данный момент речь уже идет не о сдаче отдельных населенных пунктов, а о потере целых направлений, — заявил Жорин.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что украинская армия испытывает острую нехватку операторов беспилотников из-за значительных потерь среди этих специалистов. Он отметил, что интенсивность атак дронов на территорию России может снизиться из-за сокращения «базы» ВСУ.

До этого российские силовики сообщили, что военнослужащие 10-го армейского корпуса ВСУ отказываются выполнять приказы своего командования в районе Купянска Харьковской области. Согласно данным радиоперехвата, украинские бойцы не идут в атаки.

Также сообщалось, что ВСУ стягивают наемников из Колумбии в Харьков после освобождения Купянска Вооруженными силами РФ. Как указал военный эксперт Виталий Киселев, украинские солдаты тщательно готовили город к обороне, превратив домостроения частного сектора и многоэтажки в фортификационные сооружения.