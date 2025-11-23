Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 11:40

«Большая убыль»: военэксперт раскрыл, каких бойцов особенно не хватает ВСУ

Военэксперт Дандыкин: ВСУ не хватает операторов беспилотников

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Украинской армии не хватает операторов беспилотников, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил значительное сокращение числа таких специалистов в ВСУ.

ВСУ будут наносить удары [беспилотниками по территории РФ] и завтра, и послезавтра. Работа наших бойцов ПВО остается важной, и нужно быть в постоянной боеготовности. Надеяться на то, что ВСУ как-то одумаются, нельзя. Единственное, со временем атаки будут менее интенсивные, потому что выбывает база. Наши говорят, что на передовой выбывает база. Есть большая убыль операторов БПЛА. Их отлавливают, уничтожают сборочные цеха, — высказался Дандыкин.

Ранее военэксперт Юрий Кнутов заявил, что отправка Украиной технического персонала аэродромов в Волчанск свидетельствует о серьезных проблемах ВСУ. По его словам, Киеву приходится задействовать все доступные ресурсы на фронте из-за усиления давления со стороны российской армии.

До этого сообщалось, что технический персонал аэродромов Воздушных сил ВСУ отправили под Волчанск в Харьковской области для «латания дыр». Украинское командование прилагает все усилия, чтобы удержать позиции.

ВСУ
Украина
Россия
СВО
Софья Якимова
С. Якимова
