«Большая убыль»: военэксперт раскрыл, каких бойцов особенно не хватает ВСУ

Украинской армии не хватает операторов беспилотников, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил значительное сокращение числа таких специалистов в ВСУ.

ВСУ будут наносить удары [беспилотниками по территории РФ] и завтра, и послезавтра. Работа наших бойцов ПВО остается важной, и нужно быть в постоянной боеготовности. Надеяться на то, что ВСУ как-то одумаются, нельзя. Единственное, со временем атаки будут менее интенсивные, потому что выбывает база. Наши говорят, что на передовой выбывает база. Есть большая убыль операторов БПЛА. Их отлавливают, уничтожают сборочные цеха, — высказался Дандыкин.

Ранее военэксперт Юрий Кнутов заявил, что отправка Украиной технического персонала аэродромов в Волчанск свидетельствует о серьезных проблемах ВСУ. По его словам, Киеву приходится задействовать все доступные ресурсы на фронте из-за усиления давления со стороны российской армии.

До этого сообщалось, что технический персонал аэродромов Воздушных сил ВСУ отправили под Волчанск в Харьковской области для «латания дыр». Украинское командование прилагает все усилия, чтобы удержать позиции.